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美華裔男子非法任中共代理人 於紐約建立秘密警察站

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
61歲盧建旺於2023年4月遭逮捕。路透
61歲盧建旺於2023年4月遭逮捕。路透

來自紐約的60歲男子陳金平18日對他密謀作為中共非法代理人認罪。陳金平和同案被告「哈利」盧建旺合謀充當中國政府的非法代理人，在中國公安部官員的指揮和控制下，被告共同代表公安部福州分局在美國建立了第一個已知的海外警察站。陳將面臨最高五年監禁。根據陳的認罪協議，政府同意撤銷對他妨礙司法公正的指控。盧建旺對兩項指控均表示不認罪，正在等待審判。

美國之音報導，這座於2022年秋季關閉的據點，面積佔了曼哈頓唐人街一棟辦公樓的整整一層樓。陳金平和盧建旺幫助開設和營運這個秘密警察站。該計劃參與者都沒有向美國政府告知，他們幫助中國政府在美國領土上秘密運營未申報公安警察站。

路透報導，西班牙倡議組織Safeguard Defendersy在2022年發表的一份調查報告稱，中國在紐約等地設立海外「服務站」，涉嫌非法與中國警方合作，向在逃人士施壓，要求他們返回中國。隨後，相關逮捕行動展開。

2022年10月，美國聯邦調查局得到司法授權，對這個非法警察站進行搜查。檢方稱，該站點部分活動涉及普通政府服務，例如幫助中國公民續辦駕照等，但這些活動本應向美國當局申報。此外，盧建旺曾在2022年受北京指示尋找一名居住在加州的親民主活動人士，並在2018年試圖說服一名被中國認為是逃犯的個人返回中國。

聯邦調查局在搜查過程中約談兩名被告，並沒收他們的手機，但發現被告與公安部官員之間的通訊紀錄似乎已被刪除，被告承認在得知聯邦調查局正在進行調查後刪除了相關通訊內容。

根據美國司法部公共事務辦公室18日發佈的新聞稿，美國聯邦調查局國家安全處執行助理主任威爾斯（Robert Wells）表示，該認罪清楚地提醒人們，中共政府採取陰險手段，威脅、騷擾和恐嚇反對中國共產黨的人們，「在美國領土上，這些明目張膽的違法行為是不能容忍的。聯邦調查局致力維護我國所有人的權利和自由，並將在各個方面抵御跨國鎮壓。」

紐約東區聯邦檢察官皮斯（Breon Peace）指出，「今天一名跨國鎮壓計劃的參與者代表中共國家警察部隊在紐約市中心建立一個秘密警察站，承認共謀充當非法代理人。我們將繼續努力保護那些為了逃避威權政權的鎮壓活動來到這個國家的弱勢群體的權利。」

中共 公安 恐嚇 美國 警察

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