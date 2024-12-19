陸通報兩起美情報機構網絡攻擊事件 竊取大型科企商業機密

俄羅斯、中國、烏克蘭，及台灣，這四角關係，因為普亭一封給習近平的信而餘波不斷。網友揣測，是不是中俄軍事合作，由俄羅斯幫中國解決台灣問題，中國（或許可）幫俄羅斯解決烏克蘭問題。 資深記者黃國樑分析，俄羅斯國家安全會議副主席麥維德夫訪中後，「俄羅斯和中國將共同解決歷史遺留問題」的言論及其引發的國際影響有多深？俄中兩國在台灣問題及烏克蘭危機上的合作可能性，又有多大？

2024-12-19 08:00