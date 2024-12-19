陸通報兩起美情報機構網絡攻擊事件 竊取大型科企商業機密
大陸國家互聯網應急中心18日在官網發布公告，有大陸大型科企疑遭美國情報機構網絡攻擊，藉此竊取商業秘密事件。香港01報導，對於中方的指控，美國國務院未有回應。
根據公告，其中一起案件發生在今年。2024年8月起，大陸某先進材料設計研究單位遭疑似美國情報機構網絡攻擊。
公告指出，攻擊者利用大陸境內某電子文檔安全管理系統漏洞，入侵該公司部署的軟體升級管理服務器，通過軟體升級服務向該公司270多台主機投遞控制木馬，竊取該公司大量商業秘密資訊和知識產權。
另一起案件則發生在去年。2023年5月起，大陸某家智慧能源和數位資訊大型高科技企業遭疑似美國情報機構網絡攻擊。
公告稱，攻擊者使用多個境外跳板，利用微軟Exchange漏洞，入侵控制該公司郵件服務器並植入後門程序，持續竊取郵件數據。同時，攻擊者又以該郵件服務器為跳板，攻擊控制該公司及其下屬企業30多台設備，竊取該公司大量商業秘密資訊。
針對這兩起個案，該中心表示，發現及處置了兩宗個案，但沒有公開受害企業機構名稱。
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