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一名中國男子在德海軍基地被捕 德檢方考慮指控從事間諜活動

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
位於波羅的海的德國基爾海軍基地。取自德國聯邦國防軍網站
位於波羅的海的德國基爾海軍基地。取自德國聯邦國防軍網站

據路透社，德國警方周三稱，一名中國男子在德國海軍基地區域內被捕，一家公共廣播公司表示，檢察官正在考慮指控其從事間諜活動。

德國公共廣播公司 WDR 報導稱，12 月 9 日，這名男子在基爾 （Kiel） 海軍基地被發現攜帶相機，檢察官正在考慮指控他拍攝軍事設施的危及安全的照片。

石勒蘇益格-荷爾斯泰因州的刑事調查部門發言人卡羅拉．傑施克（Carola Jeschke）表示：「我們正在對在海港境內發現的一名中國男子進行公開調查。」

報導稱，這項調查是在人們高度關注中國構成的安全威脅之際進行的，中國蓬勃發展的汽車工業是德國經濟支柱日益強大的競爭對手，並且儘管西方試圖因入侵烏克蘭而孤立莫斯科，但中國仍繼續與俄羅斯合作。

基爾位於波羅的海，是德國海軍三支艦隊之一的所在地，也是蒂森克虜伯(TKAG.DE)船舶系統部門用以建造潛艇的乾船塢所在。

報導提到，10月，德國接管了北約駐波羅的海特遣部隊的指揮權，波羅的海的燃料管道和數據電纜縱橫交錯，自2022年2月俄羅斯開始全面入侵以來，這些管道和數據電纜多次被切斷。

報導稱，德國安全機構經常警告中國情報部門的威脅日益增加。2023 年，基爾取消了與中國青島軍港建立友好城市夥伴關係的計劃，因為研究人員警告稱，這可能會成為間諜活動的掩護。

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