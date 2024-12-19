美公布中國軍力報告 指解放軍現代化進展不一
美國國防部今天公布2024年中國軍力報告。報告指出，解放軍在推進2027年軍事現代化目標的過程進展不一。中國去年加大對台灣的外交、政治和軍事壓力，持續在台灣周遭部署海軍。
中國設定在2027年完成解放軍現代化的目標。美國國防部的報告指出，中國推進軍事現代化目標的過程進展不一（uneven progress）。若達成這個目標，可能成為中共推動台灣統一行動中，更具威脅性的軍事力量。
報告指出，去年中國擴大對台軍事施壓，共機跨越海峽中線及防空識別區的次數增加，台灣周遭也持續有海軍部署，並在台灣附近高調舉行軍事演習。
美國國會2000年通過國防授權法案，要求國防部每年以機密、非機密報告，向國會說明中國軍事與安全的發展及其未來20年的可能戰略。
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