觀察站／缺乏互信 兩岸融冰難

上海市副市長華源兩度宣布「將積極推動上海居民赴台團隊遊」，被視為北京再度對台釋出善意，不過當我方仍堅持以「小兩會」對談，官方對官方為前提下，雙方顯然缺乏交集與互信，恐怕最終仍是難以接下橄欖枝，缺乏你來我往的善意互動，兩岸融冰顯然依舊困難重重。

北京對台政策愈趨靈活，今年四月國民黨立院黨團赴北京訪問，大陸宣布恢復福建居民到馬祖旅遊；八月在金門民意代表團爭取下，陸方再度宣布福建居民赴金門旅遊。如今金門的陸客正持續增加，但兩岸觀光如何重啟，陸委會、國台辦卻始終處於隔空對話。

據了解，昨天國安高層會議也曾討論走兩岸協商既有機制，從小兩會對談開始。但當我方堅持雙方「官方對官方」時，雙方針對九二共識、一中原則的政治前提無法交集，就難有共同坐上談判桌的可能性。

「小兩會」是指我方的「台灣海峽兩岸觀光旅遊協會」（台旅會）和陸方的「海峽兩岸旅遊交流協會」（海旅會），早期雙方三個月舉行一次秘書長層級會議，以及兩岸觀光交流圓桌會議，但前述會議從二○一六年蔡政府上台後停擺至今。

若後續開啟對談，判斷應仍是先透過海旅會在台辦事處溝通。但當政治前提仍存在時，對不對談，只是一場戲。

或許，對民進黨政府來說，陸方主動遞出的橄欖枝都是統戰手段。但在兩岸關係中，善意與敵意本來就是兩手策略，而不是非黑即白的是非題，如何各退一步，對兩岸和平交流都是契機，也考驗民進黨政府的智慧。