上海團來台？業者：變數多

上海市副市長華源前天在雙城論壇上承諾將積極推動上海陸客團來台旅遊，不過陸委會昨仍表示，陸客團來台開放與否，還是要由大陸文旅部來公告。對此，旅遊業者無奈表示，兩岸互信不足，未來能否順利開放還有很多變數；立委則喊話我方政府不要鑽牛角尖、錙銖必較，希望農曆年能讓業者春暖花開。

對於冰凍已久的兩岸觀光可能出現曙光，台股也先行反應，不少買盤都湧入觀光類股，連續兩天上演慶祝行情，其中以旅行社、飯店股漲勢最為突出，燦星旅、老爺知、富野、亞都都亮燈漲停。

不過中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽認為，台灣政府嘴巴上說歡迎，但感覺上還是有很多考量，目前包括陸委會、交通部談話都有所保留，表示兩岸間在觀光交流正常化還有很多不確定因素，在兩岸互信不足的情況下，未來能否順利開放還有很多變數。

國民黨立委魯明哲則認為，對等及善意確實是必要，但不見得每件事都要錙銖必較，現在正好上海說願意開放來台，希望我方不要再鑽牛角尖是由誰宣布。

國民黨立委洪孟楷也說，觀光應該是民眾市場，不要用政治意識形態干預，疫情過後好像只有台灣還活在疫情膠囊，若對岸能讓上海民眾來台，我方能否也檢討，希望農曆年能讓業者春暖花開。

民進黨立委許智傑則緩頰，台灣很早就開放旅客到大陸，已經有十足善意，上海開放旅客來台只是一點小惠，大陸不要只是開放上海團，要就全面開放。

交通部長陳世凱表示，過去大陸對於來台旅遊的限制相當多，導致來台旅客少，若上海釋出善意，我方態度都是歡迎的。