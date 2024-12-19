陸委會：陸客團來台「三不」原則 交部：禁團令滾動檢討

雙城論壇前天落幕，上海市副市長華源在論壇上宣布將積極推動上海居民赴台團隊遊，陸委會昨天以五點回應，指我方歡迎陸客來台觀光的立場不變，但對陸客團來台提「三不」原則：不是出於政治目的、不附條件、不會隨時為脅迫而叫停。

陸方宣布要推動上海居民赴台團隊遊，激勵台股觀光類股昨天大漲。交通部長陳世凱表示，若大陸能放開政治限制，讓自由行及團體旅客來台，我方已做好相當準備，隨時歡迎陸客來台旅遊，針對禁團令也會滾動檢討。

陸委會以五點回應華源在雙城論壇上對開放上海居民赴台團隊遊的說法，陸委會副主委梁文傑表示，政府推動兩岸健康有序交流、包括恢復兩岸觀光旅遊的政策沒有改變；同時，政府維護國人旅遊安全的前提也沒有改變。

陸委會呼籲釋放一貫道道親

梁文傑稱，我方要鄭重提醒中共當局，陸方早前公布「懲獨廿二條」，日前又逮捕我方三名年逾七十歲的一貫道道親，已增加國人對赴陸人身安全的疑慮。要求陸方盡快放人，否則必將對兩岸交流造成巨大障礙。

就華源發言，梁文傑認為，國台辦已說這是上海市的「意向性表態」，最終能不能成為陸方的政策作為，還是要看大陸文旅部的正式公告，而不是上海市、國台辦說了算。

梁文傑表示，政府歡迎陸客來台觀光的立場不變，我方相關機關在去年八月，公布兩岸觀光旅遊相關規畫基礎上已做好準備，只要陸方不是出於政治目的、不附條件、不會隨時為脅迫而叫停，我們都歡迎，也會作出相應的措施，讓其能夠落實執行。

面對媒體關切，陸方是否可能重演團客只到藍營縣市旅遊的情景，梁文傑說，若陸方藉此進行政治操作，「我方也一定會有所作為」。

建議由台旅會、海旅會溝通

梁文傑並強調，兩岸觀光旅遊的安全及品質，是我方核心關切事項，為確保健康有序的旅遊環境，我方建議由台旅會和海旅會（兩岸觀光小兩會）展開溝通，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。

至於兩岸觀光小兩會溝通，是否為開放必要條件，梁文傑說，根據陸方法律，如有沒有公告（文旅部正式政策公告），一切都是空談，「所以其他假設性推測就不討論」，希望陸方根據法規做出公告，不是只是一次性的表態。

早前陸客恢復赴馬祖旅遊，大陸先是透過文旅部副部長饒權在會見國民黨立委傅崐萁一行時宣布，後在文旅部官網發布消息；陸客赴金門旅遊則是在金門民意代表團訪問北京後，也由文旅部發布，均未經兩岸觀光小兩會溝通。