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馬宋會 馬英九：台灣民心渴望交流

聯合報／ 記者廖士鋒鄭媁黃仲明／連線報導
前總統馬英九（左）昨晚在哈爾濱會見大陸國台辦主任宋濤（右）。記者廖士鋒／攝影
前總統馬英九（左）昨晚在哈爾濱會見大陸國台辦主任宋濤（右）。記者廖士鋒／攝影

前總統馬英九昨開啟第三度訪問大陸，晚間在黑龍江哈爾濱會見大陸國台辦主任宋濤，馬英九強調「台灣民心渴望兩岸交流，這才是真正的台灣主流民意」。宋濤則偕九個省市的台辦主任及至少七位國台辦局長出席，表示「會認真的傾聽每一次呼籲兩岸交流的聲音」。

前總統馬英九昨再率大九學堂學員訪陸，他在搭機前表示，兩岸青年交流愈多，認識愈深入，未來的衝突愈會減少。這是他身為前總統的責任，也是他為台灣鄉親、為兩岸和平盡心盡力所能做的。

國民黨主席朱立倫則在國民黨中常會宣布，副主席連勝文與秘書長黃健庭下周也將訪陸參加台商活動。

馬宋會昨在太陽島賓館舉行，宋濤首先轉達中共總書記習近平「對馬英九先生的問候」。他指出，大陸會認真傾聽每一次呼籲兩岸交流的聲音，他多次提及「祖國」，並指「放眼全球，風景這邊獨好」，強調兩岸都是中國人，是一家人，「有家務事我們好商量」，重申九二共識、反對台獨，喊話「維護我們家園的穩定」。

馬英九則請宋濤「代向習總書記表達我最誠摯的謝意與問候」，對日前陸生團來台，他指出「顯示出台灣民心渴望兩岸交流，這才是真正的台灣主流民意」，他並批民進黨「發動強力的攻擊」。由於現場媒體被清場，據馬辦提供的致詞稿，他還提到，兩岸在一九九二年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的共識等內容。

會見現場陸方出席官員陣容盛大，包含國台辦副主任仇開明、及至少七位國台辦局長（秘書局、新聞局、港澳涉台事務局、交流局、聯絡局、經濟局與政黨局），還有九位省級台辦主任（北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東、山東、黑龍江與遼寧）。

馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪表示，此行還將參訪哈爾濱侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館，之後到成都參訪都江堰水利工程與熊貓博物館等文化之旅。

國台辦 宋濤 馬英九基金會

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