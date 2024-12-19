中印溝通邊境問題獲6共識 加強軍事協調

時隔五年，中印邊境問題特別代表第廿三次會晤昨日在北京舉行。央視報導，中共中央外辦主任王毅與印度國家安全顧問多瓦爾就中印邊界問題和雙邊關係等進行深入、建設性溝通。王毅呼籲中印將各自寶貴資源投入到發展振興上去，將邊界問題放在雙邊關係適當位置，推動兩國關係早日重回健康穩定發展軌道。

報導稱，雙方重申將依照二○○五年達成的政治指導原則，尋求公平合理和雙方都能接受的邊界問題解決方案。王毅形容，這次見面「來之不易，值得珍惜」。多瓦爾則說，印方願同中方本著務實態度，維持有效溝通，為最終解決邊界問題累積條件。

據大陸外交部新聞稿，此次會晤雙方共達成六點共識。一是雙方認為應從兩國關係大局妥善處理邊界問題，不使之影響雙邊關係發展。雙方同意繼續採取措施，維護邊境地區和平安寧，推動雙邊關係健康穩定發展。

二是雙方重申依照二○○五年兩國特別代表就解決邊界問題達成的政治指導原則，繼續尋求公平合理和雙方都能接受的一攬子解決邊界問題方案，並積極推動進程；三是雙方評估邊境局勢，同意進一步細化邊境管控規則，加強信任措施建設，實現邊境和平；四是雙方同意加強跨境交流合作，推動恢復印度香客赴西藏朝聖、跨境河川合作及乃堆拉邊境貿易等。

五是雙方同意進一步加強特別代表會晤機制建設，加強外交軍事談判協調配合，並要求中印邊境事務磋商和協調工作機制（ＷＭＣＣ）做好此次特代會晤的後續落實工作；六是雙方同意明年在印度舉行新一輪特代會晤，具體時間透過外交管道商定。