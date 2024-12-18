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歐盟調查TikTok 指涉嫌未能限制選舉干預

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
歐盟執委會宣布對中資短影音平台TikTok正式立案調查，指其涉嫌未依「歐盟數位服務法」規定防範羅馬尼亞大選出現的境外勢力操弄資訊風險。這是歐盟今年針對該平台的第三起調查。(路透)
歐盟執委會宣布對中資短影音平台TikTok正式立案調查，指其涉嫌未依「歐盟數位服務法」規定防範羅馬尼亞大選出現的境外勢力操弄資訊風險。這是歐盟今年針對該平台的第三起調查。(路透)

歐盟執委會（European Commission）17日宣布對短影音平台TikTok啟動正式調查，指其涉嫌未能依照《數位服務法》（Digital Services Act）限制選舉干預，尤其是今年11月的羅馬尼亞總統選舉。若被認定違反歐盟法律，TikTok可能會面臨高達其全球收入6%的罰款。

法廣報導，在11月24日舉行的羅馬尼亞總統選舉中，獨立民族主義者和歐洲懷疑論者候選人喬吉斯古（Calin Georgescu）出乎意料地在首輪選舉中獲勝。羅馬尼亞憲法法院收到該國情報部門提供的俄羅斯干預投票過程的證據，特別是在TikTok上的證據，並因此取消了總統選舉第一輪投票結果。

歐盟執委會指出，喬吉斯古的廣告內容在TikTok上激增，而這背後可能是由機器人和假帳號在做推廣。TikTok則對此發表聲明稱，其在全球150多場選舉中維持其公正性，並已向歐盟執委會提供大量訊息。該平台強調，不接受付費政治廣告，並主動刪除違反其虛假訊息和仇恨言論政策的內容。

這是歐盟根據《數位服務法》對TikTok發起的第三次調查，並已下令該平台凍結與羅馬尼亞選舉有關的數據。歐盟也注意到12月29日開始的克羅埃西亞總統選舉和明年2月的德國議會選舉，存在受干預的風險。

此次調查會將重點放在TikTok以數據預測用戶觀看內容的推薦系統、利用該服務相關的風險，以及TikTok對政治廣告和付費政治內容的政策。

TikTok 羅馬尼亞

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