聽新聞
0:00 / 0:00
歐盟調查TikTok 指涉嫌未能限制選舉干預
歐盟執委會（European Commission）17日宣布對短影音平台TikTok啟動正式調查，指其涉嫌未能依照《數位服務法》（Digital Services Act）限制選舉干預，尤其是今年11月的羅馬尼亞總統選舉。若被認定違反歐盟法律，TikTok可能會面臨高達其全球收入6%的罰款。
法廣報導，在11月24日舉行的羅馬尼亞總統選舉中，獨立民族主義者和歐洲懷疑論者候選人喬吉斯古（Calin Georgescu）出乎意料地在首輪選舉中獲勝。羅馬尼亞憲法法院收到該國情報部門提供的俄羅斯干預投票過程的證據，特別是在TikTok上的證據，並因此取消了總統選舉第一輪投票結果。
歐盟執委會指出，喬吉斯古的廣告內容在TikTok上激增，而這背後可能是由機器人和假帳號在做推廣。TikTok則對此發表聲明稱，其在全球150多場選舉中維持其公正性，並已向歐盟執委會提供大量訊息。該平台強調，不接受付費政治廣告，並主動刪除違反其虛假訊息和仇恨言論政策的內容。
這是歐盟根據《數位服務法》對TikTok發起的第三次調查，並已下令該平台凍結與羅馬尼亞選舉有關的數據。歐盟也注意到12月29日開始的克羅埃西亞總統選舉和明年2月的德國議會選舉，存在受干預的風險。
此次調查會將重點放在TikTok以數據預測用戶觀看內容的推薦系統、利用該服務相關的風險，以及TikTok對政治廣告和付費政治內容的政策。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言