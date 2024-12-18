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劉捷任浙江省代理省長 成大陸最年輕省級政府一把手

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
杭州市委書記劉捷出任浙江代省長，成為大陸首位70後省政府「一把手」。圖為劉捷2023年11月1日在「僑界精英創新創業大會」上致詞。（中新社）
杭州市委書記劉捷出任浙江代省長，成為大陸首位70後省政府「一把手」。圖為劉捷2023年11月1日在「僑界精英創新創業大會」上致詞。（中新社）

浙江省人大常委會正式官宣大陸浙江省委副書記、杭州市委書記劉捷任浙江省人民政府副省長、代理浙江省人民政府省長職務。他也成為大陸第三位「70後」省部級官員及首位「70後」省長，也是目前大陸全國最年輕的省級政府「一把手」。

新華社報導，浙江省十四屆人大常委會第十四次會議經審議表決，決定接受王浩辭去浙江省人民政府省長職務，並宣布劉捷任代理省長一職。

公開資料顯示，劉捷出生於1970年1月，為江蘇丹陽人，在職研究生，工學博士，高級工程師。在浙江工作前，他曾任湘潭鋼鐵集團有限公司總經理，湖南省商務廳黨組書記、廳長，江西省新余市委書記，江西省委副秘書長（正廳長級），江西省委常委、省委秘書長，貴州省委常委、省委組織部部長等職務。現任第二十屆中央候補委員，浙江省委副書記、省政府黨組書記，杭州市委書記。

此前輿論已推定劉捷將晉升省長，主要有幾個跡象：一是他13日首次以省政府黨組書記身分，出席浙江省委常委擴大會議;另據網路媒體《香港01》報導，劉捷也現身上周召開的中共中央經濟工作會議。按大陸政治慣例，地方官員中只有「各省、自治區、直轄市和計劃單列市、新疆生產建設兵團黨政主要負責同志」才能參加該會議。

人大常委會 網路媒體

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