今年第二度會宋濤 馬英九：台灣民心渴望兩岸交流

前總統馬英九18日踏上第三度訪問大陸之旅，晚間在黑龍江省哈爾濱市會見大陸國台辦主任宋濤，馬英九強調台灣民心渴望兩岸交流，這才是真正的台灣主流民意。宋濤則表示，「我們會認真的傾聽每一次呼籲兩岸交流的聲音，也會真誠的對待每一位來大陸參訪的台灣朋友」。

馬英九與宋濤的會面在黑龍江省哈爾濱市的太陽島賓館舉行，該處是接待高級領導人的省級國賓館之一。兩人在晚間6點38分握手時，宋濤說「又見面了」，馬英九則誇他「風采依舊」。

隨後宋濤先致詞，他首先轉達中共總書記習近平「對馬英九先生的問候」，並以自己的名義，代表「中央台辦和國務院台辦」歡迎大家。宋濤在回顧馬英九先前訪問大陸後指出，一灣淺淺的海峽阻斷不了兩岸同胞的親情，「時光的流逝改變不了我們作為中國人的精神和信念」，他表示，會認真地傾聽每一次呼籲兩岸交流的聲音，也會真誠的對待每一位來大陸參觀的台灣朋友們，更會努力為台灣同胞謀福祉。

宋濤在談話中數度提及「祖國疆域的遼闊」、「祖國地大物博」、「放眼全球，風景這邊獨好，相信我們每一位台胞都會為自己作為中國人感到自豪」。

他並強調兩岸都是中國人，是一家人，一家人要常來常往，經常走動，「對於家務事我們好商量」。他還喊話，作為中國人，「我們要肩扛著中國人的責任，要以國家的前途為先、以民族大義為重、維護我們的家園的穩定，維護我們民族的根本利益」，重申大陸願意在堅持九二共識，反對台獨的基礎上，與台灣同胞一道來共創中華民族的福祉，共謀中華民族偉大復興。

馬英九則在致詞中請宋濤「代向習總書記表達我最誠摯的謝意與問候」，他強調，今年4月10日，「我帶著台灣青年學子在北京與習近平總書記會面，習先生對待台灣的同學們非常謙和，認真傾聽他們意見，格外讓我感動」。

針對日前馬英九基金會邀請陸生團來台，他指出「所到之處，民眾萬人空巷，夾道歡迎」，「顯示出台灣民心渴望兩岸交流，這才是真正的台灣主流民意」。馬英九還暗批，「因為這次陸生團過於成功，引發民進黨發動強力的攻擊」，但是強調台灣絕大多數民眾仍然高度肯定與歡迎大陸同學到訪。

馬英九致詞到一半現場媒體就被清場。根據馬辦提供的致詞稿，他還提到，台灣與大陸在過去幾十年的發展中，各自達成許多成就，兩岸的中國人，要比其他國家更有智慧，在共同的血緣、文化、歷史、情感，以及共同的政治基礎下，讓兩岸透過和平的方式解決爭端。

馬英九強調，海峽兩岸在1992年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的共識，這就是大家都熟知的「九二共識」，以及反對「台獨」的共同政治基礎。他表示，「兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫，這些都是兩岸得以攜手向前行的重要關鍵要素，無論外在環境與形勢如何變化，絕對不會改變」。

而會見現場，本報記者發現，陸方出席官員陣容盛大，包含宋濤、國台辦副主任仇開明、以及多位國台辦的局長、宋濤秘書范廣進，還有至少八個省市的台辦主任（北京市台辦主任霍光峰、上海市台辦主任金梅、江蘇省台辦主任練月琴、浙江省台辦主任徐曉光、福建省台辦主任林文生、廣東省台辦主任鐘揮鍔、山東省台辦主任張連三、黑龍江省台辦主任謝軍）。

至於馬英九方面，坐在第一排的則有蕭旭岑、李政宏、陳毓仁、陳雙全、鄭任宗、李旭志、王光慈、姚大光、黃明智、陳佩真、莊光大、簡安仕。其中包含旅遊業者，也有多位藍營地方政要，尤其是澎湖縣。