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率團訪中會宋濤 馬英九：向習近平表達問候

中央社／ 台北18日電
前總統馬英九即將於18日傍晚抵達哈爾濱，並與大陸國台辦主任宋濤會見。圖為馬英九（左）今年4月1日傍晚在深圳五洲賓館會見宋濤（右）。（聯合報系記者廖士鋒／攝影）
前總統馬英九即將於18日傍晚抵達哈爾濱，並與大陸國台辦主任宋濤會見。圖為馬英九（左）今年4月1日傍晚在深圳五洲賓館會見宋濤（右）。（聯合報系記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九率團訪問中國大陸，今天與國台辦主任宋濤會面。馬英九表示，感謝宋濤的熱心安排，每一次都讓他感受到兩岸之間深厚的情誼與連結；也請宋濤代向中共總書記習近平表達他最誠摯的謝意與問候。

馬英九受中國大陸邀請，於18日至26日率「大九學堂」學員訪問中國大陸，出席在哈爾濱舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」活動，並赴四川成都參訪。

馬英九稍早抵達後與宋濤會面，馬英九在致詞時表示，這是他第3次訪問中國大陸，感謝宋濤與台辦的好朋友熱心安排，每一次都讓他感受到兩岸之間深厚的情誼與連結。在此，他要特別感謝宋濤，也請宋濤代向習近平表達他最誠摯的謝意與問候。

馬英九也提到，馬英九基金會日前第2度邀請陸生團訪問台灣，因為這次陸生團過於成功，引發民進黨發動強力的攻擊，但是台灣絕大多數民眾仍然高度肯定與歡迎大陸同學的到訪，這是真正的民心所向。

馬英九表示，他堅信「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」，尤其台灣與大陸在過去幾十年的發展中，各自達成許多成就，兩岸的中國人，要比其他國家更有智慧，在共同的血緣、文化、歷史、情感，以及共同的政治基礎下，讓兩岸透過和平的方式解決爭端。

馬英九說，海峽兩岸在1992年達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，這就是大家都熟知的「九二共識」，以及反對「台獨」的共同政治基礎。兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫，這些都是兩岸得以攜手向前行的重要關鍵要素，無論外在環境與形勢如何變化，絕對不會改變。

宋濤 馬英九 馬英九基金會

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