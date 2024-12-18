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全球首例！陸無人機高超音速飛行後水平降落傳統跑道

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
由TB-001投放的「MD-19」。（圖／取自觀察者網）
由TB-001投放的「MD-19」。（圖／取自觀察者網）

大陸網上近日流傳多段超高音速無人機的測試影片及圖片，其中MD-19實現全球首例，在高超音速飛行後，水平降落於傳統跑道，顯示中國高超音速技術取得重大突破。分析指出，相關極音速飛行器可用於情監偵，甚至作為導彈

聯合早報綜合外國軍媒《戰區》（The War Zone）、《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）等報導指出，大陸近日公開高超音速無人機MD-19、MD-21及代號「MD-2」等機型的最新測試情況。MD系列平台用於展示極音速飛行器，可執行動能打擊或情報、監視和偵察等任務；更小、射程更短的衍生型飛行器，也可發揮與無偵-8無人機類似的作用，甚至可用作導彈。

MD-19可通過有人機、雙尾蠍無人機（TB–001），乃至高空氣球釋放後飛行，其真正創新是在於完成高超音速飛行後，還能平穩降落在傳統跑道上，是全球首例。不過《戰區》的報導也指出，MD-19從一架TB-001無人機上投放，然後滑跑降落在傳統跑道上，並不清楚這是一次動力試飛還是無動力滑翔測試。

MD-19是做為MD-22極音速飛行器的試驗平台，相較於其他同類的高超音速試驗平台都是一次性使用，完成任務後即被銷毀，MD-19可重複使用，為大陸研發高超音速技術節省大量成本及提供更多測試機會。

另外，據觀察者網引述《戰區》報導，這一系列飛行器是否都是為單一設計服務的測試平台或測試樣品，或是類似系列的多個尺寸不同的成員型號，以及是否存在同系列其他構型的個體，目前仍然未知。

以「MD-22」為例，大陸官方近年來一直在大力發展高超音速能力，推出一系列測試平台、載具和相關基礎設施，出於同樣理由，美國近年來也有「平流層發射系統」公司的「Talon-A」等一系列服務美國軍方高超音速發展計劃的項目。

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