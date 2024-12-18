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香港人不開心！「開心指數」創7年新低

聯合報／ 香港特派員李春／香港即時報導
香港人不開心！一項最新調查顯示，香港「開心指數」創七年來新低。（法新社）
香港人不開心！一項最新調查顯示，香港「開心指數」創七年來新低。（法新社）

有調查指香港「開心指數」創七年來新低，今年每十個港人就有超過一個，幾乎每天都處於心情低落、沮喪及絕望的狀態，三成半受訪者有重度抑鬱症狀。

一個名為「香港開心D」的機構公布其調查數據，指香港整體開心指數以10分為滿分，今年下降至5.63，是近七年來最低。研究同時顯示，香港人的精神健康狀態表現不如去年，反映香港人精神狀態值得關注。

這個調查以網上問卷形式，今年7至8月訪問逾千人，結果顯示每10個香港人就有超過一人，幾乎每天都會感到心情低落、沮喪或絕望，超過一半受訪者有中度至重度的抑鬱情緒症，重度抑鬱症狀達到三成五，比例持續攀升至歷年新高，其中35至44歲組別開心指數最低。

另，調查同時顯示，香港的抑鬱情緒亦按年持續上升至3.3%。

團隊同時合併10年數據分析，發現香港上世紀六十年代人口膨脹、社會騰飛、生活質素改善。推算今時今日，55至64歲的輕老年正陸續湧現，面對退休生活及與子女伴侶的相處令他們適應不從。

身任小學校長的「香港開心D」聯席主席陳美娟說，她更關注學童情緒健康，但25至44歲年齡群組正處於組織家庭階段，亦大多為照顧者，難免有各樣壓力來源，建議家庭成員間增強溝通，互相協助及理解，改善情緒健康。

情緒 指數 香港

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