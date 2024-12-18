習近平飛抵澳門 將出席主權移交25周年相關活動

為參加澳門主權移交25周年相關活動，大陸國家主席習近平18日下午乘專機抵達澳門機場時表示，每次來到澳門都十分高興，澳門的發展厚積薄發，未來可期。

香港商業電台報導，澳門行政長官賀一誠、候任行政長官岑浩輝及多名官員到場迎接。習近平表示，「這次是來和同胞們一起慶祝澳門回歸祖國25周年，同時也看看澳門這幾年的新發展、新變化。」他代表大陸中央政府和全國各族人民，向全體澳門居民致以誠摯問候、良好祝願。他指出，25年來具有澳門特色的「一國兩制」實踐，取得了舉世公認的成功，展現出勃勃生機和獨特魅力。

習近平強調，中國大陸的發展日新月異，勢不可擋。澳門的發展厚積薄發，未來可期。他說，這是澳門居民的光榮，也是全國人民的驕傲，相信只要充分發揮「一國兩制」的制度優勢，敢於拼搏，勇於創新，澳門一定能夠創造更加美好的明天。

習近平指出，「澳門是祖國的掌上明珠」，他一直惦念著這裡的發展和全體居民的福祉。接下來幾天，他會走一走，看一看，同各界朋友廣泛深入交流，共商澳門發展大計。

現場掛起兩幅橫額，分別寫上「熱烈慶祝澳門回歸祖國二十五周年」及「熱烈歡迎習近平主席和夫人蒞臨澳門」。上百人在停機坪列隊歡迎，當中不少是小朋友，他們揮動手上的鮮花、國旗和澳門區旗，高呼「熱烈歡迎」。

在習近平抵達前，澳門航道暫時封閉，下午3時半後由上環港澳碼頭出發，前往澳門的噴射飛航一度暫停直至另行通知，船上有廣播指澳門碼頭暫時關閉，須待香港海事處通知才能出發。

而港澳碼頭保安加強，多名軍裝和便衣警員在信德中心戒備，往澳門的乘客需通過海關人手安檢，逐一檢查隨身行李。