網紅拍片揭中共統戰 陸委會：提供例證推進舊案調查

網紅「八炯」近日採訪「閩南狼」陳柏源推出中共統戰紀錄片後，持續推出相關片段，揭露多起正在進行的大陸落地接待團，引發關注。陸委會副主委梁文傑18日表示，網紅這次拍的影片對政府來說頗有參考價值，提供一些舊案進一步例證，將能推進調查。

梁文傑表示，「關於這名YouTuber所拍的影片，對我們來說頗有參考價值，我們雖然也都在關心同樣的事，但是他提供了一些能夠把一些舊案進一步推進的一些例證」。

他舉例指，曾有一家陸媒駐台的記者介入、利用假民調來影響總統大選的，或者影片提到某一位台灣體育選手（李東憲）有拿到大陸的身分證，這對政府來說都是讓事情的調查跟處理能夠進一步往前推進的資料，頗有參考價值，這些東西政府都會注意。

另外，大陸福建省委宣傳部17日召開記者會，提出兩岸經貿深度融合發展，基礎在「通」，提出要推動設立福州馬祖產業合作園區，推動閩台海空航線與「絲路海運」「中歐班列」等物流通道組網，另外也提出支持台灣藝人到福建開展閩南語演出等。

梁文傑回應，福建省這兩年來提出的計畫「令人眼花繚亂，而實際的吸引力並不高」，以平潭特區為例，「大家可以來看平潭的狀況是怎麼樣」。他也說，對於陸方的政策、主張，陸委會都會注意研究，「目前為止落實的比例並不高」。

前總統馬英九18日率「大九學堂」學生三度訪陸，預計18日傍晚將會見大陸國台辦主任宋濤。梁文傑說，馬英九已解除境管，有其行動自由，「作為前總統，到大陸不能夠傷害台灣的地位和國格，這是我們的希望」。

而日前馬辦陸生團的陸生一句「中國台北」引發的風波，陸委會已於上周起進行政調查，目前進度如何？梁文傑說，已發函給馬英九基金會陳述意見，目前沒有收到回函。