川普團隊多名要員入列 中國大陸連日避答是否解除制裁

中央社／ 北京18日電

美國總統當選人川普明年1月20日將上任，候任國務卿盧比歐及川普上一任期的27名團隊成員，至今仍被中國列為制裁名單。面對外媒連續兩天詢問是否會解除制裁，中國外交部發言人林劍均以「我沒有可以提供的信息」迴避作答。

川普（Donald Trump）將於2025年1月20日就任美國總統，執政團隊名單大致底定。其中，反中立場堅定的聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）將出任國務卿，主導美國對中強硬貿易政策的前白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）將出任貿易暨製造高級顧問，兩人都被中國列為制裁名單。

在昨天及今天舉行的中國外交部例行記者會上，都有外媒提到中國是否解除對這些美國人士的制裁。其中，外媒昨天問到，中方2021年1月對27名美國人（川普團隊成員）實施制裁，這些人現在是否依然在制裁名單中？另有外媒今天問到，中方是否會解除對盧比歐的制裁？

然而，林劍接連兩天都以「我沒有可以提供的信息」作答，迴避了這一關鍵性問題。

川普2021年1月20日卸任美國總統後，中國外交部隨即在翌日凌晨宣布，決定對「在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任」的28名「美國官員」實施制裁，但只提到10個人的名字，其中包括納瓦洛、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、前衛生部長艾薩（Alex Azar）、前白宮副國安顧問博明（MattPottinger）、前美國亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）等人，這10人都是當時川普團隊成員。

翌日，有外媒在中國外交部例行記者會詢問其餘18名被制裁者的姓名。當時中國外交部發言人華春瑩回稱，「還有哪些人做了壞事，他們自己心裡是十分清楚的」。

至於盧比歐，在納瓦洛等28人之前就遭到中國制裁。2020年7月及8月，美國先後針對新疆及香港人權問題，制裁有關聯的中國官員。作為反制，中國也同步制裁了美國國會議員，而盧比奧兩次都被列入中國的制裁對象。

直到目前為止，中國外交部官網仍然保留著2021年1月21日凌晨作出的上述宣布。但除了宣布中提到的10人外，中國至今仍未公布其餘18名被制裁的「美國官員」有哪些人。

外交部 川普 美國

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