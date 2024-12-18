上海客來台團隊遊 陸委會望「正式公告」：建議讓台旅會溝通

上海副市長華源在雙城論壇宣布，推動上海居民赴台團隊遊，陸委會昨（17）日表示，將視陸方文旅部正式宣布開放的具體情況。在今（18）天召開的記者會上，陸委會副主委兼發言人梁文傑重申，根據陸方法律，並非上海市、國台辦說了算，還是要由文旅部來公告，他並指要讓兩岸觀光開放順利進行，建議由台旅會、海旅會來溝通，若陸方藉此政治操作，「我方也一定會有所作為」。

就華源宣布，上海將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市，梁文傑18日主持陸委會例行記者會，再次就我方政策立場做出回應。

梁文傑首先聲明五點，第一，政府推動兩岸健康與有序交流，包括恢復兩岸觀光旅遊的政策沒有改變，同時，政府維護國人旅遊安全的前提也沒有改變。

第二，要鄭重提醒中國當局，陸方公布「懲獨22條」，日前又無理逮捕我方三位超過70歲的一貫道道親，已經增加國人對赴陸人身安全的疑慮，陸方要盡快放人，讓三位老人平安回家，否則必將對兩岸交流造成巨大障礙。

第三，國台辦發言人說這是上海市的意向性表態，最終能不能成為陸方的政策作為，根據陸方法律，還是要看文旅部的正式公告，不是上海市、國台辦說了算。

第四，政府歡迎陸客來台觀光的立場不變，我方相關機關在去年8月公布兩岸觀光旅遊相關規劃基礎上已做好準備，只要陸方不是出於政治目的、不附帶條件、不會隨時為脅迫而叫停，我們都歡迎。

第五，兩岸觀光旅遊的安全及品質是我方核心關切的事項，為確保健康有序的旅遊環境，我方建議由台旅會和海旅會（台灣海峽兩岸觀光旅遊協會，和大陸海峽兩岸旅遊交流協會，又稱兩岸「觀光小兩會」）來展開溝通，以利順利執行。

至於我方是否能有更積極主動作為，例如順應業界呼聲，解除「禁團令」。梁文傑說，我方去年8月24日已經公布，準備讓大陸團可以來台，是對方遲遲沒有做出決定，又附加一些條件，所以，我方的立場是沒有改變的，也希望陸方這次不是一次性的表態，而是要有正式公告。

就華源說，「旅遊路線一定會包含台北市」，是否可能複製過去陸客團只到藍營縣市旅遊的情景，梁文傑回應，上述聲明已經表示，希望陸方不是出於政治目的，如果陸方政治操作，「我們也一定會有所作為。」

面對媒體追問，兩岸觀光小兩會溝通，是否是兩岸觀光開放的必要條件，梁文傑說，根據陸方法律，如有沒有公告（文旅部正式政策公告），一切都是空談，「所以其他假設性推測就不討論」，希望陸方根據法規做出公告。