澳門回歸25週年 公民社會噤聲

中央社／ 澳門18日綜合外電報導

10年前，澳門塔石廣場優雅的葡式碎石路擠滿人潮，民眾高聲要求改革與向政府問責，成了這個前葡萄牙殖民地政治覺醒的巔峰。

如今，在澳門本週準備慶祝回歸中國25週年，澳門的民主運動已消失殆盡，2014年的抗議活動也成了回憶。

法新社報導，67歲的區錦新說：「澳門的公民社會仍相對溫和與順從，這是事實。」區錦新曾是小學老師，後來成了澳門在任時間最長的民主派立法會議員

他說：「如果這完全是事實的話，我們就不會有多元聲音。我們的年輕人有自己的聲音。」

區錦新是在1989年天安門廣場鎮壓事件後從政，多年來為生計、打貪與選舉改革等議題奔走。

2014年5月，他協助策劃2萬人參與的「反離保」集會，反對向退休高官提供津貼的政策，最後政府罕見地讓步。

過去5年來，北京當局推出全面性措施，驅逐反對派立法會議員並壓制自由言論，今天，澳門的公開抗議活動成了一場回憶。

在澳洲回歸25週年活動登場前，許多澳門民主人士向法新社表示，他們被警告不要公開發表批判性言論。

區錦新說：「可以感受到一股強烈的打壓感，整個公民社會都噤聲了。」

澳門 立法會 議員

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