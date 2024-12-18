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中國駐法大使盧沙野即將卸任回國 曾指台灣是「叛亂政權」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中國駐法國大使盧沙野即將卸任回國。取自中駐法使館官網
中國駐法國大使盧沙野即將卸任回國。取自中駐法使館官網

以戰狼言論爭議四起的中國駐法國大使盧沙野準備卸任返國。盧沙野17日在法國吉美國立亞洲藝術博物館舉行的第三屆巴黎中法論壇上做總結演講時表示，他即將結束駐法大使任期，奉調回國。這5年經歷了兩國元首互訪、慶祝建交60周年和文旅年等許多中法關係中意義重大的時刻。也見證了中法關係經受世紀疫情和百年變局的考驗，成為這個動盪不安世界中最穩定的大國關係之一。

盧沙野表示，中法建交60週年，是個里程碑，也是新起點。展望下一個60年，他充滿信心。因為他相信，隨著中法關係進入「耳順之年」，兩國必將以更加開闊、包容、客觀的心態看待彼此，必將透過坦誠、建設性的對話塑造更加成熟而富有韌性的雙邊關係。

盧沙野個人風格鮮明，常有「金句」引發爭議。去年4月，曾稱前蘇聯國家無有效的主權國家地位，引發波羅的海三國、烏克蘭、法國和歐盟批評。今年6月還指目前在台灣的政權，是中國版圖中的一個「叛亂政權」，中國隨時可收回治權。

中新社報導，現年60歲的盧沙野是南京人，精通法語，曾任大陸外交部非洲司司長、大陸駐加拿大大使，2019年起擔任駐法大使。

星島日報報導，盧沙野曾經批評法國一名「反華學者」為「小流氓」，引發爭議。針對「戰狼式外交」的說法，他表示這是法國人希望中國依然採取羔羊外交，任人宰割的潛台詞，「如果真有戰狼，那一定是因為瘋狗太多太凶」。

今年3月，盧沙野接受「中國青年報」旗下媒體「青蜂俠」專訪時曾表示，中國不能夠像過去那樣一味的韜光養晦了，「這光也韜不住了，晦也養不住了，你現在成為一頭大象了，不可能再躲在樹後面。」

盧沙野表示近年中國的外交風格確實發生一些轉變，變得更自信自立、堅持原則、勇於擔當、敢於鬥爭。對於被指「戰狼外交」，他批評這是西方貼標籤，企圖汙名化中國外交官，希望中國打不還手、罵不還口。

盧沙野今年6月在法國出席一個研討會時，曾指目前在台灣的政權，是中國版圖中的一個「叛亂政權」，引發關注。

當時他強調，台灣從來就不是一個國家，而是中國的一部分。現在它要鬧「獨立」，就是對主權國家的領土割裂，是違反國際法的。目前台灣所處的分治狀態是上個世紀四十年代中國內戰遺留問題，並不影響中國的主權和領土完整。

他聲稱，一定意義上講，「中國的內戰還沒有結束，目前在台灣的政權是中國版圖中的一個叛亂政權。」

法國 盧沙野 關係

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