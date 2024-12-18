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3年後香港街頭共安裝7000台監視器 港府指已助偵破97起案件

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
香港當局正在全港公共場所及街頭，分批安裝監視器，預計2027年底前全港可安裝7,000台監視器。圖為香港街頭。中通社
香港當局正在全港公共場所及街頭，分批安裝監視器，預計2027年底前全港可安裝7,000台監視器。圖為香港街頭。中通社

香港當局正在全港公共場所及街頭，分批安裝監視器，香港警方17日透露，目前已安裝612台監視器，大致完成今年的目標，預計2027年底前全港可安裝7,000台監視器。而今年4月起在旺角等試點安裝監視器後，有關設施已發揮重要作用，並協助部門偵破97起刑事案件，包括盜竊、縱火案等。

香港電台、中通社報導，香港警方表示，今年4月首先在九龍旺角安裝了15台監視器進行測試，至今增至612台；明年還將會安裝超過1,300台，預計到2027年，累計安裝6,000至7,000台監視器。

警方行動部高級警司梁銘亮指出，相關計畫成效顯著，監視器系統協助偵破97起刑事案件，包括謀殺、縱火、傷人、爆竊、搶劫等。

目前使用中的監視器沒有收音功能，也不會用於與刑事無關的交通執法。對於香港民眾關注的隱私問題，港警表示重視民眾隱私，強調經加密的影像會存放在政府雲端，如果沒有調查價值，31天後將會自動刪除。

港警多年前就已計畫在街上安裝監視器，但當時民主派極力反對，擔憂會侵犯人權及個人隱私。2019年反送中運動發生後，大批示威者上街遊行之餘，更破壞由機構或私人安裝的監視器，以免面貌和行為被拍攝到。

港警 監視器 香港

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