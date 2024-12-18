兩週內兩次 中國國安部再提未成年人涉國安案件增

距離前一次發布相關內容不到兩週，中國國安部今天再次強調，未成年人遭境外勢力吸收，危害國家安全案件呈增加趨勢。文中指出，家庭引導缺失、學校未負起教育責任，是造成未成年人從事危害國家安全行為的原因。

中國國安部微信公眾號今天以「未成年人危害國家安全案件呈增加趨勢，需高度重視」為題發布文章表示，近年來境外間諜情報機關不斷加強對中國境內人員滲透拉攏，對未成年人以遊戲、旅遊、攝影等極具迷惑性的名義，一步步將其引入預設圈套，繼而誘使未成年人實施危害國家安全行為。

在本月6日，中國國安部以「當心！境外黑手正伸向未成年人」為題發布文章，披露了多起未成年人實施危害國家安全行為的典型案例。不到兩週內再次提起未成年人成為境外諜報機關吸收對象，引起注意。

這篇文中稱，未成年人人生觀、世界觀尚未成形，判斷力、辨別力較為欠缺，對危害國家安全行為及法律責任缺乏明確認知。在情感和利益誘惑下，未成年人可能會盲目按照境外間諜情報機關指示，實施危害國家安全行為。凡是境外間諜情報機關指明拍攝的涉密目標區，大部分被誘惑的未成年人都不計後果如實拍攝，且單次報送涉密照片達數十、上百張之多，對國家安全構成威脅。

對於未成年人實施危害國家安全行為的原因，文章指出涉案的未成年人普遍對國家安全沒有清晰認識，不瞭解、不掌握國家安全知識和有關法律常識。同時，涉案未成年人中，有一部分因家庭教育中存在「不想管」、「不會管」、「管不了」等問題，導致案件發生。

文章也點名學校對未成年人過早棄學干預不力，未能有效擔負起教育管理的責任，涉案未成年人所在的學校普遍存在法治教育和國家安全宣傳教育不足等問題。

文末強調，「保護未成年人是全社會共同的責任」，國安機關將會同有關部門與家長、學校和社會各界合作，強化未成年人反間防諜意識，預防未成年人實施危害國家安全行為，全方位保護未成年人健康成長。