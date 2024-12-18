民進黨重重箝制雙城 北市府人員：赴上海雙城比較自由

今年雙城論壇在台北舉辦，民進黨重重箝制、封殺台辦主任和媒體來台，「三不一低調」來台行程都要報准，讓雙城舉辦前萌生陰影，雖然昨天圓滿落幕，但台北市府方人員透露，去年赴上海參加雙城論壇，在上海的行程沒什麼限制，且綠營議員都可以隨行，台北團成員晚上行動自如，還和媒體私下餐敘，反而「輕鬆自由多了」

邁入第15屆雙城論壇，今年一波多折，陸委會核准上海訪團卻加了 「但書」會隨時停止或延後活動，之後封殺上海台辦主任金梅、一位副主任與9陸媒記者來台申請，理由是抗議北京推出「懲獨22條」。海基會也加碼，公開喊話蔣萬安救台灣3名一貫道道親和被捕2年的八旗出版社總編輯富察。

知情人士說，蔣萬安這次雙城論壇，最重要的談話就是晚宴中「雙城你我負重前行」，以及主論壇致詞時「三多三少」對兩岸的談話。民進黨的箝制，最終催生出蔣萬安「負重前行」之嘆，致詞稿最後一天才拍板定案。

和今年相較，蔣萬安赴上海參加雙城論壇，致詞5度提到「雙城好、兩岸好」，並引用唐詩比喻兩岸關係恰如「江河行舟」，不該「過盡千帆皆不是」，也不該一廂情願認為「輕舟已過萬重山」，須克服彼此的分歧。但今年「三多三少」談話，論述顯得更清晰，其中「多一點橄欖枝，少一點酸葡萄」形同反制民進黨。

知情人士指出，去年蔣萬安首次赴上海參加雙城論壇，因是去作客，想表達的是兩岸關係不平靜，仍須創造可以對話的空間，但今年不一樣，是台北市政府的主場，蔣萬安較能暢所欲言，也是事前聽到各方的聲音，包括黨內自己呼聲，相當罕見地對兩岸領導人喊話。

一位府內人也說，海基會秘書長羅文嘉公開喊話要蔣萬安救人，但海基會應該知道，營救在大陸被捕人士，透過其他管道比公開喊話有效，海基會卻選擇公開呼籲蔣萬安在雙城論壇期間向陸方轉達關切，恐適得其反。但蔣萬安「說到做到」已經打了電話。

另外，今年雙城論壇，民進黨政府設下重重箝制「三不一低調」；去年北市府赴上海參加雙城論壇，反而比較「自由」今年來台的上海團，被要求低調、不受訪，行程須報備，據去年赴上海的府方人員說，去年到在上海，行程沒什麼限制，連綠營議員都可以去，去上海反而比較自由，相當諷刺。