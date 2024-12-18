美國國防部將中微及IDG資本移出制裁清單

美國國防部宣布，已於13日將中微公司和IDG資本，從大陸軍事企業清單（CMC清單或1260H清單）中移除。

中微公司是大陸的半導體設備製造商，產品涵蓋等離子體刻蝕設備和MOCVD（有機金屬氣相沉積）設備，廣泛應用於多個先進製程技術領域。中微公司已成為境內少數能夠與全球頂尖設備製造商競爭的企業之一。

美國國防部於今年1月31日，根據「2021財年國防授權法案」第1260H條，公布更新版的CMC清單，中微公司等73家大陸企業被列入該清單。這是1260H清單自2021年6月3日首次發布以來，第二次進行更新。

根據2024財年美國國防授權法案的規定，自2026年6月30日起，美國國防部將被禁止與1260H清單上的實體簽訂新合約，或續簽、延長與這些實體的現有合同。自2027年6月30日起，國防部還將禁止採購任何直接或間接來源於清單實體的商品或服務。

中微公司表示，從未參與過軍事活動，並透過官方微信公眾號宣布，已於8月16日上午將美國國防部，告上美國聯邦法院，要求將中微移出「大陸軍事企業清單」。

中微公司董事長尹志堯表示，「對美國國防部將中微公司再次列入涉軍清單深表震驚。這一決定是錯誤的，是毫無根據的。我們相信法院會作出一個公正的裁決，將中微公司從CMC清單中移除。同時願意繼續與美國國防部保持溝通，妥善地解決所存在的爭議。」

IDG資本是同一批被美國國防部列入「大陸軍工企業」名單之一，它是第一家出現在名單上的私募股權和風險投資公司。當時，IDG否認與大陸軍方合作，並表示自己不應被列入該名單。

這家總部位於香港的公司，是大陸歷史最悠久的風險投資公司之一，成立於 1993 年，當時是美國國際據集團（International Data Group）專注於大陸業務的子公司。後來該公司獨立發展，目前在波士頓和紐約設有辦事處。