影／馬英九三度率團訪陸 肩負建造兩岸和平橋樑的責任

前總統馬英九今天率「大九學堂」學員前往大陸參訪，將前往哈爾濱、四川成都，訪團先搭機至上海機場轉機，下午抵達黑龍江省後開展行程。馬英九出發前在桃機發表談話時表示，為兩岸建造和平的橋樑，傳遞兩岸人民渴望交流的心聲，是他身為前總統的責任。

他說這是第三次到中國大陸訪問，帶著大九學堂的同學，這是馬英九基金會兩個禮拜前邀請大陸師生訪問團以後，很快的安排台灣的同學回訪大陸。現在這個階段，兩岸青年互相交流是格外重要的，尤其是在全球戰爭頻仍，兩岸關係遠較國民黨執政時期緊張。

他說，馬英九基金會的實際行動，盡其所能來推展兩岸青年的交流，希望能夠建造兩岸和平的橋樑，跨越政治險惡，傳遞兩岸人民渴望交流的心聲，這是他身為前總統的責任，也是他為台灣鄉親為兩岸和平盡心盡力所能做的事。

馬英九強調，兩岸青年交流越多，認識越深入，未來兩岸的衝突一定會越少，馬英九基金會雖然只是一個民間單位，但是始終願意協助政府推展兩岸交流，透過每年幾次的兩岸青年互訪，努力將兩岸民間的誤解降到最低，這也符合台灣民眾的利益跟福祉，未來會繼續努力。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，此次將帶大九學堂的同學到哈爾濱參加兩岸青年冰雪節，同時參訪相關的景點。在哈爾濱時會去看冰雪大世界、冰雕博物館，以及侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館，由於抗戰是從東北地區開始的，所以希望帶同學去看看抗戰的事蹟。

抵達成都後，會參訪都江堰水利工程、熊貓博物館，以及杜甫草堂博物館，進行一些文化之旅。馬英久基金會希望在陸生團離台兩個禮拜後，帶著台灣的同學加強、加快兩岸青年交流的腳步，不受任何外在政治環境的影響，這才是台灣民眾所需要的兩岸交流。

至於此次前往哈爾濱會不會與中共高層會面，蕭旭岑說之前到大陸去都是客隨主便，前兩次到大陸訪問時，各地官員都有出面的接待，這次也是這個客隨主便，由陸方安排。

針對前總統馬英九率大九學堂學員前往哈爾濱訪問，前立委沈富雄認為馬英九的作法為導致國民黨基本盤縮小、選票流失，甚至未來永遠沒有執政機會。蕭旭岑則反諷沈富雄是反指標，他預測賀錦麗當選、侯友宜搭配柯文哲選總統都錯誤。