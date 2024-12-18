澳門私校詐騙疑案跨海喊冤 特首憑空指控造成天大冤案「特企」

澳門一所私立學校正副校長和廠商被控詐騙教育暨青年局資助，台灣籍正副校長認為被澳門特首賀一誠憑空指控貪污、未審先判，致使他們受到不公平審判，正副校長分文不貪卻被告詐騙已經夠冤，特首還在記者會捏造他們已經貪污的事實，更是寃上加寃，今天跨海在台灣刊登報紙頭版聲明喊冤，要求賀一誠在本月20日離任前更正，並喊話希望「習先生主持公道」，創下兩岸三地的司法首例。

署名「澳門小市民吳凱爾」今天在兩大報刊登頭版聲明，強調本案案情沒有貪污，為何特首硬說正副校長貪污？並質疑賀一誠「公開發佈虛假信息是極其嚴重的錯誤，如非閣下獨自犯錯，特區政府必須嚴肅懲處提供虛假原始資料的相關責任人，豈能姑息養奸或者同流合污！」

捲入澳門這件詐騙疑案有5名被告，4人有台灣籍。台籍澳門人認為澳門特首定調犯罪在先，被告抗辯受阻在後，法庭到底是尋求真相的地方？還是攻防遊戲的場所？澳門法院剝奪他們合法答辯權，造成天大冤屈。

聲明指出，冤案起於學校管理層內鬥，原校長離職後被包裝犯罪，賀一誠突然補刀，憑空指控貪污。特首身份本質上是公器，如果特首可以在毫無事實根據的前提下藉記者會含血噴人貪污，是否手握公器便能隨時私用於瞎編老百姓殺人放火？

案中有兩個報告包裝他人犯罪，叫特別報告和審視報告，錯漏百出還明顯造假連連，司法機構對包裝犯罪的內容視若無睹，特首到底是能力不濟分不清是非？還是用人不當被人誤導？特首在記者會宣稱要改革教育發展基金會，如果以製造冤案來實施改革，是否衝擊社會道德底線？

聲明指出，台籍正副校長早已被內鬥離職，補正補齊前任未完的工作不是接任者的職責嗎？是誰負責最終驗收支付？是誰左手通過驗收支付、右手舉報做錯做漏而違法犯罪？新校長負責驗收支付是既有事實。如果項目無錯無漏通過驗收支付，新校長舉報原校長就是誣告！

由於案情複雜，涉及文件超過萬頁，40分鐘結案陳詞講不完；但承審法官不允許補充書面答辯，讓被告有理有據說不清；抗辯之難為何「獨厚」這宗冤案？導致冤上加冤？法官在完成結案陳詞後修改起訴狀，以非常規手段威迫律師撤回203頁抗辯文件，損害被告辯護權利，這是澳門的司法慣例嗎？

本案很多控方證據存在極明顯的矛盾及錯誤、甚至造假，為何執法和司法人員視若無睹？聲明向「習先生」喊話：要為民眾主持公道，令澳門的執法和司法環境回歸公平正義，杜絕位高權重者不自律或不自覺的干擾，協助澳門完善冤假錯案的救濟措施和問責制度，讓民眾免受冤屈。