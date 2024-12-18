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澳門回歸25周年 習近平18日抵達並視察3天

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家主席習近平（中），2019年底訪澳門，由時任澳門特首賀一誠（左）陪同。路透
大陸國家主席習近平（中），2019年底訪澳門，由時任澳門特首賀一誠（左）陪同。路透

澳門回歸25周年大會舉行在即，大陸國家主席習近平，18日將由海南三亞轉赴澳門停留3天，出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特區第六屆政府就職典禮，並視察澳門。

大陸央視新聞報導，習近平17日下午在三亞聽取海南省委和省政府工作彙報時強調，緊緊圍繞建設「三區一中心」的戰略定位，奮力譜寫中國式現代化海南篇章。

中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，國務院副總理何立峰，中央政策研究室主任江金權也現身，不排除他們也陪同習近平赴澳門。

星島日報報導，這將是習近平擔任國家主席以來，第3次視察澳門。5年前澳門回歸20周年，習近平也是先在海南三亞現身，出席第一艘大陸國產航空母艦山東艦交付海軍的交接入列儀式，翌日再赴澳門。夫人彭麗媛亦陪同到澳門。

連日來，澳門大街小巷裝扮一新，五星紅旗與特區區旗迎風飄揚。與此同時，保安也明顯加強。金蓮花廣場多部警車在場戒備，人行道有警員巡邏，現場有儀仗隊進行升旗禮演練。

岑浩輝將於本月20日，在大習近平監誓下宣誓就任。香港特首李家超17日表示，將率領香港特別行政區政府代表團訪問澳門，出席慶祝澳門回歸25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮。李家超形容澳門與香港情如手足，往來頻密，也可以在很多方面傾談合作。

澳門 習近平 香港特首

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