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暌違5年 中印重啟邊界問題特別代表會晤

聯合報／ 特派記者廖士鋒／哈爾濱報導

中國大陸與印度的「中印邊界問題特別代表會晤」，暌違五年即將再度召開，會議將在北京登場，也將成為雙方邊境衝突後首次舉行這一會議。

大陸外交部十六日深夜宣布，根據中印雙方達成的共識，中印邊界問題中方特別代表、中共政治局委員、中央外辦主任王毅將於十八日在北京同印方特別代表、印度國家安全顧問多瓦爾舉行中印邊界問題特別代表第廿三次會晤。

大陸外交部發言人林劍昨在記者會上表示，大陸願同印方一道，落實好兩國領導人重要共識，相互尊重彼此的核心利益和重大關切，通過對話溝通增進互信，秉持誠意、誠信妥處分歧，推動兩國關係早日重回穩定健康的發展軌道。

印度外交部官網則指，根據兩國領導人十月廿三日在喀山會晤時達成的協議，兩國特別代表將討論邊境地區的和平與安寧管理，探討公平合理、雙方都能接受的邊界問題解決方案。

此前雙方甫在五日於新德里共同主持司長級的「中印邊境事務磋商和協調工作機制」第卅二次會議，當時雙方積極評價雙方就邊境問題達成的解決方案，同意繼續全面有效落實，並採取措施進一步緩和邊境局勢。「雙方重點為下一輪中印邊界問題特別代表會晤做了準備，並同意繼續發揮好邊界談判機制作用，保持外交軍事渠道溝通，維護邊境地區可持續的和平與安寧」。

公開資料顯示，大陸與印度自二○○三年建立邊界問題特別代表會晤機制以來，雙方已舉行廿二輪特代會晤，上一次是二○一九年十二月舉行，這一機制慣例由大陸國務委員兼外長出席。

印度 外交部 機制

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