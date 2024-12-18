聽新聞
0:00 / 0:00

訪陸之旅 馬英九今抵哈爾濱

聯合報／ 特派記者廖士鋒／哈爾濱報導

前總統馬英九即將開啟第三度訪問大陸之旅，此行他將首次到訪大陸東北地區，首站選在有「北國冰城」之稱的哈爾濱，預計將參加海峽兩岸青年冰雪節，並參訪七三一部隊舊址陳列館、哈爾濱電氣集團等地。

馬英九分別在去年三月底、今年四月初兩度訪問大陸，並與中共總書記習近平舉行「馬習二會」，不久前則在十二月十一日突宣布第三度訪問，行程將有九天，期間主要到訪黑龍江省哈爾濱市與四川省成都市，十八日上午自台灣出發到上海浦東機場轉機，下午抵達黑龍江省後開展行程。

大陸國台辦昨向此行採訪的台媒公布，馬英九十九日上午預計參加與台青的「冰上互動」，下午則會參訪知名發電設備大廠、大陸央企哈爾濱電氣集團，晚間參加冰雪節開幕儀式。而其他行程的具體時間，包含參訪「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」、索菲亞大教堂、會見大陸官員等，相關單位口風甚緊，並未透露。

另據了解，黑龍江方面籌辦此次行程，約莫在「一個月前」就已開始召集人手，除了省台辦與國台辦工作人員外，還有四所黑龍江省內高校的志工參加這次接待服務。就此推算，訪問籌備應於十一月中旬開始。

按照慣例，馬英九一落地大陸，陸方就會安排國台辦副主任接機，並輪流全程陪同。

據悉，大陸國台辦主任宋濤將會於今日在哈爾濱會見「黑龍江省領導」，但陸方官員何時會見馬英九，目前仍未向媒體公布。

至於曾兩度陪同馬英九訪陸的前國安會諮委、政大東亞所名譽教授邱坤玄，此次由於健康因素，並未隨行。

哈爾濱 馬英九 黑龍江

延伸閱讀

【重磅快評】談謝宜容扯馬英九 蘇巧慧語驚四座了

蕭旭岑稱馬執政「哪有軍演」 林楚茵列5大軍演：馬英九曾不滿

前總統馬英九下周再赴陸 陸委會：希望別傷害台灣人民感情

馬英九再訪陸 卓榮泰：盼他勇敢自稱中華民國前總統

相關新聞

習近平赴海南提「解放思想」 加緊推進自貿港核心政策落地

中共總書記習近平今天在海南省三亞市說，要加緊推進海南自由貿易港核心政策落地，並提到要「繼續解放思想」、開拓創新。海南自由...

暌違5年 中印重啟邊界問題特別代表會晤

中國大陸與印度的「中印邊界問題特別代表會晤」，暌違五年即將再度召開，會議將在北京登場，也將成為雙方邊境衝突後首次舉行這一...

訪陸之旅 馬英九今抵哈爾濱

前總統馬英九即將開啟第三度訪問大陸之旅，此行他將首次到訪大陸東北地區，首站選在有「北國冰城」之稱的哈爾濱，預計將參加海峽...

防遠洋捕撈 李強：2025展開規範涉企執法專項行動

中國國務院總理李強16日坦承，中國一些領域和地方濫用行政裁量權、執法不公正的現象仍然存在，要從群眾和企業反映強烈的問題入...

強調與台獨勢力劃界限 陸大使：宣揚「台灣有事日本有事」是侵犯主權

大陸駐日本大使吳江浩接受日本《讀賣新聞》專訪，在被問及大陸今年5月和10月進行圍台軍演一事時強調，台灣過去、現在與將來都...

曾遭美調查免職 癌症科學家孫少聰離美返中組建實驗室

近期大陸癌症科學家孫少聰回到中國大陸組建研究室，突顯隨著中美關係緊張，在美的陸籍科學家紛紛離美返中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。