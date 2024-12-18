訪陸之旅 馬英九今抵哈爾濱

前總統馬英九即將開啟第三度訪問大陸之旅，此行他將首次到訪大陸東北地區，首站選在有「北國冰城」之稱的哈爾濱，預計將參加海峽兩岸青年冰雪節，並參訪七三一部隊舊址陳列館、哈爾濱電氣集團等地。

馬英九分別在去年三月底、今年四月初兩度訪問大陸，並與中共總書記習近平舉行「馬習二會」，不久前則在十二月十一日突宣布第三度訪問，行程將有九天，期間主要到訪黑龍江省哈爾濱市與四川省成都市，十八日上午自台灣出發到上海浦東機場轉機，下午抵達黑龍江省後開展行程。

大陸國台辦昨向此行採訪的台媒公布，馬英九十九日上午預計參加與台青的「冰上互動」，下午則會參訪知名發電設備大廠、大陸央企哈爾濱電氣集團，晚間參加冰雪節開幕儀式。而其他行程的具體時間，包含參訪「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」、索菲亞大教堂、會見大陸官員等，相關單位口風甚緊，並未透露。

另據了解，黑龍江方面籌辦此次行程，約莫在「一個月前」就已開始召集人手，除了省台辦與國台辦工作人員外，還有四所黑龍江省內高校的志工參加這次接待服務。就此推算，訪問籌備應於十一月中旬開始。

按照慣例，馬英九一落地大陸，陸方就會安排國台辦副主任接機，並輪流全程陪同。

據悉，大陸國台辦主任宋濤將會於今日在哈爾濱會見「黑龍江省領導」，但陸方官員何時會見馬英九，目前仍未向媒體公布。

至於曾兩度陪同馬英九訪陸的前國安會諮委、政大東亞所名譽教授邱坤玄，此次由於健康因素，並未隨行。