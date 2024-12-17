快訊

你住在斷層帶上嗎？經濟部今公告「這三條」斷層帶的劃定

2歲男童作夢尖叫喊「老師不要」私處紅腫 家長控幼兒園女師「指侵」

停車格塗銷不全卻挨罰 7旬翁申訴成功…撤870張紅單

防遠洋捕撈 李強：2025展開規範涉企執法專項行動

中央社／ 北京17日電
12月16日，大陸國務院以「加快落實行政裁量權基準制度，進一步提升行政執法規範化水平」為主題，進行第十一次專題學習。圖／新華社
12月16日，大陸國務院以「加快落實行政裁量權基準制度，進一步提升行政執法規範化水平」為主題，進行第十一次專題學習。圖／新華社

中國國務院總理李強16日坦承，中國一些領域和地方濫用行政裁量權、執法不公正的現象仍然存在，要從群眾和企業反映強烈的問題入手。明年要展開「規範涉企執法」專項行動，並審查核實異地執法（即「遠洋捕撈」）等執法行為。

中國民企及經營者近年來屢遭不當執法及處罰，最近甚至出現被「遠洋捕撈」的跨省區執法，導致人財兩失身陷牢獄，嚴重衝擊民企信心，屢遭詬病。

新華社今天報導，中國國務院昨天以「加快落實行政裁量權基準制度，進一步提升行政執法規範化水平」為題進行專題學習，李強在主持時作上述表示。

李強表示，行政執法是政府依法履職、管理經濟社會事務的重要方式，而推進「嚴格規範公正文明執法」，是建設法治政府的重要內容。

他坦承，現在中國一些領域和地方濫用行政裁量權、執法不公正的現象仍然存在。要從群眾和企業反映強烈的問題入手，進一步完善行政裁量權基準制度，規範權力運行。

李強說，針對行政裁量權基準覆蓋不全面問題，要抓緊完善許可、徵收、強制、檢查等裁量權基準。針對裁量幅度不合理問題，考慮經營主體違法情況及可承受能力，按照「過罰相當」原則確定處罰限度。針對地方標準不統一的問題，要加強統籌指導，及時督促調整。

他宣示，明年要展開「規範涉企執法」專項行動，持續優化營商環境，促進「穩預期強信心」。要規範執法程序，全面落實行政執法公示、執法全過程記錄、重大執法決定法制審核制度，暢通申訴管道，依法保障監管對象申訴權利。

李強提到，要優化執法方式，對情節比較輕微、沒有主觀故意、對社會危害性較低的違法行為，可採取柔性執法措施；要強化執法監督，關注罰沒收入異常成長、大量「異地執法」、大額頂格（最高額）處罰等情況，審查核實相關執法行為，有問題的要及時糾正。強化信息技術運用，提升執法監督效能。

他說，規範行政執法需要常抓不懈，必須堅持問題導向、完善制度規則、強化執行約束，不斷提高執法能力水平，確實維護群眾和企業的合法權益，維護公平競爭的市場秩序。

李強

延伸閱讀

李強：大陸將千方百計擴大內需提振消費

李強會國際經濟組織領袖 稱中國將下大功夫解決問題

中共黨外人士座談會 習近平：2024年經濟目標將完成

陸經濟工作會議本周登場 官媒：中國經濟仍有五大潛力

相關新聞

曾遭美調查免職 癌症科學家孫少聰離美返中組建實驗室

近期大陸癌症科學家孫少聰回到中國大陸組建研究室，突顯隨著中美關係緊張，在美的陸籍科學家紛紛離美返中。

防遠洋捕撈 李強：2025展開規範涉企執法專項行動

中國國務院總理李強16日坦承，中國一些領域和地方濫用行政裁量權、執法不公正的現象仍然存在，要從群眾和企業反映強烈的問題入...

歐盟對俄制裁首納中企 陸外交部敦促歐方勿抹黑推責

歐盟理事會日前宣布新一輪對俄制裁，首次對中國實體實施「全面制裁」。對此，大陸外交部發言人林劍17日在例行記者會上表達強烈...

強調與台獨勢力劃界限 陸大使：宣揚「台灣有事日本有事」是侵犯主權

大陸駐日本大使吳江浩接受日本《讀賣新聞》專訪，在被問及大陸今年5月和10月進行圍台軍演一事時強調，台灣過去、現在與將來都...

陸駐日大使：中日正就恢復開展各層級對話 保持密切溝通

大陸駐日本大使吳江浩接受日本《讀賣新聞》專訪時透露，未來一段，兩國領導人還有接觸互動的機會，中日雙方正就恢復開展各層級對...

陸商人遭控潛伏英國王子身旁任間諜 陸外交部：指控十分荒唐

針對中國商人楊騰波被證實為在英國安德魯王子身邊活動的間諜，中國外交部發言人林劍今天聲稱，所謂「中國間諜」的指控十分地荒唐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。