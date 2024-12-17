防遠洋捕撈 李強：2025展開規範涉企執法專項行動

中國國務院總理李強16日坦承，中國一些領域和地方濫用行政裁量權、執法不公正的現象仍然存在，要從群眾和企業反映強烈的問題入手。明年要展開「規範涉企執法」專項行動，並審查核實異地執法（即「遠洋捕撈」）等執法行為。

中國民企及經營者近年來屢遭不當執法及處罰，最近甚至出現被「遠洋捕撈」的跨省區執法，導致人財兩失身陷牢獄，嚴重衝擊民企信心，屢遭詬病。

新華社今天報導，中國國務院昨天以「加快落實行政裁量權基準制度，進一步提升行政執法規範化水平」為題進行專題學習，李強在主持時作上述表示。

李強表示，行政執法是政府依法履職、管理經濟社會事務的重要方式，而推進「嚴格規範公正文明執法」，是建設法治政府的重要內容。

他坦承，現在中國一些領域和地方濫用行政裁量權、執法不公正的現象仍然存在。要從群眾和企業反映強烈的問題入手，進一步完善行政裁量權基準制度，規範權力運行。

李強說，針對行政裁量權基準覆蓋不全面問題，要抓緊完善許可、徵收、強制、檢查等裁量權基準。針對裁量幅度不合理問題，考慮經營主體違法情況及可承受能力，按照「過罰相當」原則確定處罰限度。針對地方標準不統一的問題，要加強統籌指導，及時督促調整。

他宣示，明年要展開「規範涉企執法」專項行動，持續優化營商環境，促進「穩預期強信心」。要規範執法程序，全面落實行政執法公示、執法全過程記錄、重大執法決定法制審核制度，暢通申訴管道，依法保障監管對象申訴權利。

李強提到，要優化執法方式，對情節比較輕微、沒有主觀故意、對社會危害性較低的違法行為，可採取柔性執法措施；要強化執法監督，關注罰沒收入異常成長、大量「異地執法」、大額頂格（最高額）處罰等情況，審查核實相關執法行為，有問題的要及時糾正。強化信息技術運用，提升執法監督效能。

他說，規範行政執法需要常抓不懈，必須堅持問題導向、完善制度規則、強化執行約束，不斷提高執法能力水平，確實維護群眾和企業的合法權益，維護公平競爭的市場秩序。