歐盟對俄制裁首納中企 陸外交部敦促歐方勿抹黑推責

歐盟理事會日前宣布新一輪對俄制裁，首次對中國實體實施「全面制裁」。對此，大陸外交部發言人林劍17日在例行記者會上表達強烈不滿、堅決反對，並稱中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。

歐盟16日通過第15輪對俄制裁，首度針對中國7家企業和個人進行全面性制裁，包括旅行禁令和資產凍結，其中有4家供應俄國無人機和微電子零組件的中國企業遭歐盟全面性制裁。

林劍表示，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁，對歐盟無理制裁中國企業表示強烈不滿、堅決反對。

林劍稱，在烏克蘭問題上，中國一直致力於勸和促談，從未向衝突方提供武器，嚴格管控軍民兩用物項出口，對無人機出口管制的範圍和措施是全球的最嚴水平。

林劍指出，中俄企業的正常交往合作不應受到干擾和影響。當前，包括歐美在內的大多數國家都在同俄羅斯開展貿易。中方敦促歐方不要在對俄經貿合作問題上搞雙重標準，停止在沒有事實依據的情況下對中方抹黑推責，停止損害中國企業的合法利益。

歐盟通過第15輪對俄羅斯制裁措施，新制裁措施的一個重要組成部分是針對所謂的俄羅斯「影子艦隊」，歐盟聲稱俄方利用這些船隻來規避石油價格上限和其他貿易制裁措施。新制裁措施還將54名個人和30個實體添加到制裁名單。