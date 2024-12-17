快訊

行人地獄再添1冤魂！高雄婦走斑馬線遭車輾 肋骨刺穿肺臟亡

雙城論壇結束⋯華源搭機離台 統促黨熱情歡送拉布幕「期待再蒞臨」

才被烏克蘭列嫌疑人！莫斯科發生爆炸 俄羅斯核生化防禦部隊司令遭炸死

聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟對俄制裁首納中企 陸外交部敦促歐方勿抹黑推責

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
圖為中國外交部發言人林劍。圖／路透
圖為中國外交部發言人林劍。圖／路透

歐盟理事會日前宣布新一輪對俄制裁，首次對中國實體實施「全面制裁」。對此，大陸外交部發言人林劍17日在例行記者會上表達強烈不滿、堅決反對，並稱中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。

歐盟16日通過第15輪對俄制裁，首度針對中國7家企業和個人進行全面性制裁，包括旅行禁令和資產凍結，其中有4家供應俄國無人機和微電子零組件的中國企業遭歐盟全面性制裁。

林劍表示，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁，對歐盟無理制裁中國企業表示強烈不滿、堅決反對。

林劍稱，在烏克蘭問題上，中國一直致力於勸和促談，從未向衝突方提供武器，嚴格管控軍民兩用物項出口，對無人機出口管制的範圍和措施是全球的最嚴水平。

林劍指出，中俄企業的正常交往合作不應受到干擾和影響。當前，包括歐美在內的大多數國家都在同俄羅斯開展貿易。中方敦促歐方不要在對俄經貿合作問題上搞雙重標準，停止在沒有事實依據的情況下對中方抹黑推責，停止損害中國企業的合法利益。

歐盟通過第15輪對俄羅斯制裁措施，新制裁措施的一個重要組成部分是針對所謂的俄羅斯「影子艦隊」，歐盟聲稱俄方利用這些船隻來規避石油價格上限和其他貿易制裁措施。新制裁措施還將54名個人和30個實體添加到制裁名單。

俄羅斯 歐盟

延伸閱讀

陸商人遭控潛伏英國王子身旁任間諜 陸外交部：指控十分荒唐

防中國進口激增 歐盟準備貿易報復新武器：回溯課徵關稅

神祕無人機為何夜間出動？航太業高層：找東西或尋輻射外洩

中國大陸經濟持續復甦 基本金屬需求持續看俏

相關新聞

曾遭美調查免職 癌症科學家孫少聰離美返中組建實驗室

近期大陸癌症科學家孫少聰回到中國大陸組建研究室，突顯隨著中美關係緊張，在美的陸籍科學家紛紛離美返中。

防遠洋捕撈 李強：2025展開規範涉企執法專項行動

中國國務院總理李強16日坦承，中國一些領域和地方濫用行政裁量權、執法不公正的現象仍然存在，要從群眾和企業反映強烈的問題入...

歐盟對俄制裁首納中企 陸外交部敦促歐方勿抹黑推責

歐盟理事會日前宣布新一輪對俄制裁，首次對中國實體實施「全面制裁」。對此，大陸外交部發言人林劍17日在例行記者會上表達強烈...

強調與台獨勢力劃界限 陸大使：宣揚「台灣有事日本有事」是侵犯主權

大陸駐日本大使吳江浩接受日本《讀賣新聞》專訪，在被問及大陸今年5月和10月進行圍台軍演一事時強調，台灣過去、現在與將來都...

陸駐日大使：中日正就恢復開展各層級對話 保持密切溝通

大陸駐日本大使吳江浩接受日本《讀賣新聞》專訪時透露，未來一段，兩國領導人還有接觸互動的機會，中日雙方正就恢復開展各層級對...

陸商人遭控潛伏英國王子身旁任間諜 陸外交部：指控十分荒唐

針對中國商人楊騰波被證實為在英國安德魯王子身邊活動的間諜，中國外交部發言人林劍今天聲稱，所謂「中國間諜」的指控十分地荒唐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。