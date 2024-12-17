強調與台獨勢力劃界限 陸大使：宣揚「台灣有事日本有事」是侵犯主權

大陸駐日本大使吳江浩接受日本《讀賣新聞》專訪，在被問及大陸今年5月和10月進行圍台軍演一事時強調，台灣過去、現在與將來都不是一個國家，台灣問題本質是中國內戰遺留問題，是中國內部事務，不容任何外部干涉。他並警告，宣揚「台灣有事就是日本有事」甚至鼓噪「保衛台灣」，就是在侵犯中國主權。

吳江浩稱，在實現中日邦交正常化的過程中，台灣問題就是一個重大的原則問題。《中日聯合聲明》等政治文件就此作出明確規定，構成中日關係的重要政治基礎，是不容觸碰的紅線。

吳江浩說，日方必須恪守向中方作出的嚴肅政治承諾。「近來有些日本媒體和民眾似乎把台灣當成了一個『國家』，質疑『中國為什麼要欺負台灣』？」

「必須講清楚的是，台灣過去、現在與將來都不是一個國家，台灣問題本質是中國內戰的遺留問題，是中國的內部事務，不容任何外部干涉。實現國家的完全統一，是海內外中華兒女的共同心願。任何人想要把台灣從中國分裂出去，中國人民絕不答應。」

吳江浩指出，中國人民解放軍的軍事行動，是對台獨分裂勢力的強力震懾，是對外部勢力干涉的嚴重警告。「台獨勢力每挑釁一次，我們必會反制一次，不斷壓縮台獨空間，朝著實現完全統一的目標努力。」

他強調，如果日方真正關心台海和平穩定，就應當與台獨分裂勢力徹底劃清界限。現在日方一些人同台獨勢力高調勾連，一些人宣揚「台灣有事就是日本有事」甚至鼓噪「保衛台灣」。這本身就是在阻撓中國統一，就是在侵犯中國主權。

吳江浩並說，「如果非要走這條路，後果可想而知。作為大使，我覺得這個道理必須講清楚，因為這事關中日兩國的未來。」