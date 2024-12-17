陸駐日大使：中日正就恢復開展各層級對話 保持密切溝通

大陸駐日本大使吳江浩接受日本《讀賣新聞》專訪時透露，未來一段，兩國領導人還有接觸互動的機會，中日雙方正就恢復開展各層級對話保持密切溝通。他表示，中日兩國外長也都表達互訪願望，期待能盡快實現。

日本共同社本月14日曾報導，日本政府相關人士透露，關於日本外相岩屋毅探討的本月下旬訪華之際與大陸外長王毅舉行會談，已朝著25日實施展開協調。中日並在探討岩屋毅訪華期間舉行部長級「日中高級別人文交流磋商機制」，因此預計日本文部科學相阿部俊子也將為出席而一同訪華。

根據中國大陸駐日本大使館17日公布的吳江浩接受《讀賣新聞》專訪問答全文，針對當前日中關係，吳江浩表示，今年以來，中日雙方相向而行，開展一系列積極互動。不久前，大陸國家主席習近平與日本首相石破茂會見時，再次確認全面推進中日戰略互惠關係，這對兩國關係發展具有重要戰略引領意義。

吳江浩強調，共識既已達成，關鍵在於落實。要堅持正確相互認知，將「互為合作夥伴、互不構成威脅」體現到具體行動之中。要恪守中日四個政治文件原則精神，在歷史、台灣等重大敏感問題上重信守諾。要拿出智慧和擔當，妥處矛盾分歧，管控突出風險。要保持定力、把牢方向，應對好外部因素的干擾衝擊。

吳江浩稱，國際形勢總是在不斷變化，中日兩國作為重要近鄰，應堅持相互關係的獨特「基軸」，也就是堅持四個政治文件，堅持和平友好合作正確方向。

他並說，「我們願同日方一道，保持交往互動，增進政治互信，深化互利合作，加強民眾交流，推動中日關係長期健康穩定發展。」

吳江浩透露，未來一段，兩國領導人還有接觸互動的機會。雙方也正就恢復開展各層級對話保持密切溝通。期待這樣的積極互動越來越多，推動兩國關係持續穩定改善。

吳江浩還提到，兩國領導人已就外長互訪並舉行中日經濟高層對話、高級別人文交流磋商機制會議達成共識。兩國外長也都表達互訪願望，期待盡快實現。

大陸外交部9月宣布就逐步解禁日本水產品與日方達成共識，針對《讀賣新聞》提問全面解禁的時間表，吳江浩表示，大陸與日方經過一年來多輪磋商達成雙邊共識，但未就解禁日本水產品輸華達成具體的「時間表」。他相信，日方越有效回應各方關切，就越有利於推動實現自身期待。

針對外界對大陸《反間諜法》的疑慮，吳江浩強調，中國依法打擊危害國家安全的違法犯罪活動，是正當合理必要的，任何國家都是如此。外國企業和個人，只要從事正常經貿活動，不必有任何擔憂。

但吳江浩依舊將9月18日深圳發生的日本人學校兒童被刺身亡一事稱為「偶發事件」。他強調，中國是法治國家，有關部門正全力調查案件，將依法懲處兇手。中方已加強對學校周邊和公共場所的安保措施，將繼續保障包括日本公民在內所有在華外國人員的安全。