王毅籲川普政府做出正確抉擇 同中方相向而行

美國總統當選人川普上任時刻倒數中，大陸外長王毅喊話，面對世界動盪衝突，中國將堅定做和平的力量。「我們希望美國新政府做出正確抉擇，同中方相向而行，排除干擾，跨越障礙，力爭中美關係穩定、健康、可持續發展。」

王毅17日在北京出席「2024年國際形勢與中國外交研討會」開幕式並發表演講。大陸外交部官網17日刊出演講全文，主題為「勇立時代潮頭，展現責任擔當」。演講稿回顧一年來大陸外交的成果，並展望2025年的挑戰與中國的角色。

其中，談及中美關係，王毅指出，過去一年以元首外交為引領，以落實「舊金山願景」為主線，推動中美關係保持總體穩定。除了推動中美合作外，中方維護自身主權、安全、發展利益，堅決反對美方對中國實施的非法無理打壓，尤其是對美方在台灣等問題上粗暴干涉中國內政的行徑，必須作出堅定有力回應，堅決捍衛自身正當權益，維護國際關係基本準則。

面對即將到來的2025年，王毅提出，當前世界正面臨分裂動盪衝突、分裂對抗風險、脫鉤斷鏈行徑、單邊霸凌逆流與意識形態分歧等五大面向挑戰，並重申北京的立場與態度。

王毅除表示將穩定中美關係外，並提及深化中俄全面戰略協作和全方位務實合作，推動中歐關係沿著獨立自主、相互成就、造福世界方向穩步向前，並以中國的確定性應對世界上所有不確定因素。

他並稱，北京將踐行中國特色熱點問題解決之道，為烏克蘭危機、巴以衝突以及韓半島、緬甸等熱點問題的政治解決繼續發揮建設性作用。

在分裂對抗風險方面，王毅指出，中國將堅定做團結的力量，不斷推進全球南方的聯合自強；面對脫鉤斷鏈行徑，中國將堅定做開放的力量。倡導建設合作型、穩定型、開放型、創新型、生態友好型世界經濟，與各國在現代化道路上攜手前行。

面對單邊霸凌，王毅稱，中國將堅定做正義的力量。弘揚正確歷史觀，堅持真正的多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。

面對意識形態分歧，王毅表示，中國將堅定做包容的力量。將弘揚全人類共同價值，同各國深化交流互鑒，共同推動人類文明進步，促進各國人民相知相親。