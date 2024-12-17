中國大規模演習 分析：要川普與台灣保持距離

美國之音報導，中共解放軍上週在台灣周邊、東海與南海大規模海上演習引起關注，中國對此演習既不承認也不否認。專家認為，中方主要目的是要讓美國總統當選人川普認為台海局勢危險，應與台灣保持距離。

國防部上週表示，中國出動近百艘船隻，其中約2/3是軍艦，規模是自1996年台海危機以來最大的一次，台灣軍方也為此成立應變中心。

美國之音報導，前美國國防部長辦公室中國科科長包士可（Joseph Bosco）受訪表示，中共解放軍這次的演習不僅是要恫嚇台灣及日本、菲律賓等鄰國，想要恫嚇的最主要對象還是川普。

包士可說，中國會認為要達到這個目的，就是「不斷地將局勢描述成動盪不定和危險，而且台灣應該為那個局勢負責，而且川普應該把自己與台灣分開，與中國親近，因為對中國來說，那才是地區的未來」。

金融時報14日報導援引不具名的美國官員報導，對於中國上週的大規模海上演習，美方並不認為這是針對總統賴清德過境美國夏威夷及關島的反應，而是與中國其他大規模演習一致，兩者間的區別十分重要。

一名美國官員說，中國「選擇不對賴清德過境執行施壓行動」。

報導指出，官員認為中國沒有對賴清德過境做出反應或許認為這是「低調過境」，也可能北京不想在美國總統交接期間製造動盪，也或許和解放軍內部腐敗的政治混亂有關。

儘管如此，報導說，這次中國演習發出的不同訊號對台灣、美國及其盟友在評估中國的意圖以及如何回應北京運用日漸強大軍力施壓鄰國來說都是挑戰。