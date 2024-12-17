中美續簽科技合作協定 陸學者：中美不想科技脫鉤

中美13日簽署議定書，將《中美科技合作協定》延期5年。中美學者表示，該協定續簽代表中美雙方認為在科技領域合作仍有必要。

中美兩國於1979簽署《中美科技合作協定》，每5年續簽一次。至今已45年。根據《協定》，兩國將在農業、能源、太空、衛生、環境、地球科學與工程以及教育和學術交流等領域開展合作。

俄羅斯衛星通訊社報導，浙江大學歷史學院美國研究中心主任劉國柱表示，該協定能夠獲得續簽，表明中美兩國都不想在科技領域徹底脫鉤，這是在全球化的今天，兩國都必須正視的問題。美國雖排除在關鍵與新興技術與中國的合作，但也知道不可能完全排除，尤其是在制定新興技術標準方面，無論是新一代移動通信技術，還是人工智慧的應用等等，美國繞不開中國，雙方在這些領域必須要合作，共同面對新興技術治理問題。

但劉國柱也指出，中美兩國在該領域合作空間正變得日益狹小，在本協議中，雙方合作主要是在具有人道主義色彩的環境保護、公共衛生、地球、大氣和海洋科學等領域。對中國而言，美國並沒有徹底關上在基礎科學領域的合作大門，但在實際操作中，雙方在基礎科學領域到底還有多大的空間，恐怕並不太樂觀。

劉國柱認為，該協議明顯形式大於實際價值。他說，對於中美兩國最大的價值，就是雙方為未來在科技領域的合作保留了一扇窗，至於怎樣利用這扇窗，主要還是取決於美國方面的判斷和意願。

中評社報導，杜克大學亞太研究所訪問教授西蒙（Denis Simon）認為，中美兩國政府同意續約，而續約中又包含大量護欄和控制措施。他表示，這是一件大事，有望給兩國和世界帶來互利。他承認延期後的協議覆蓋範圍比原協議小，但認為簽署協議本身具有象徵意義，因為它表明兩國政府都贊同雙邊研究合作。

西蒙表示，該協議的關鍵在於，它開啟了恢復信任和重建信心的進程，使兩國能夠以建設性的方式合作。他強調，如果中美之間沒有有意義的雙邊研究合作，幾乎沒有機會成功應對世界面臨的關鍵全球挑戰性問題。