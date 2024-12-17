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拚觀光 陸過境免簽延長為240小時並新增21口岸

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
為提振觀光旅遊業，大陸17日宣布進一步放寬過境免簽政策。（新華社）
為提振觀光旅遊業，大陸17日宣布進一步放寬過境免簽政策。（新華社）

為提振觀光旅遊業，大陸國家移民管理局17日公告，即日起，將過境免簽外國人在中國境內停留時間由原本的72小時和144小時均延長為240小時（10天），同時新增21個口岸為過境免簽人員入出境口岸，並進一步擴大停留活動區域。

公告指出，符合條件的俄羅斯、巴西、英國、美國、加拿大等54國人員，從中國大陸過境前往第三國（地區），可從大陸24個省（區、市）60個對外開放口岸中任一口岸免簽進入中國大陸，並在規定區域停留活動不超過240小時。

新增口岸包括：山西太原武宿國際機場口岸、江蘇無錫蘇南碩放、揚州泰州國際機場口岸、浙江溫州龍灣、金華義烏國際機場口岸、安徽合肥新橋、黃山屯溪國際機場口岸、福建福州長樂、泉州晉江、南平武夷山國際機場口岸、江西南昌國際機場口岸等21個口岸。由原有的39個增加至60個。

全面放寬優化後的240小時過境免簽政策進一步擴大了停留活動區域。政策適用省份增加山西、安徽、江西、海南、貴州5省，由原本的19省增加至24省。而在安徽、海南、貴州3省停留活動區域為全省，此外，福建、湖北、陝西3省停留活動區域也擴大至全省。

與72/144小時過境免簽政策相比，此次政策調整最大特點是允許跨區域通行，即過境免簽的外國人可以在24個省（區、市）允許停留活動區域內跨省域旅行。

最新統計顯示，今年1月至11月，大陸全國各口岸入境外國人2,921.8萬人次，年增86.2%；其中通過免簽入境1744.6萬人次，年增123.3%。

優化過境免簽政策除了對外展示大陸開放之外，實際上也希望多吸引境外遊客入境遊。攜程數據顯示，今年第2季，享受144/72小時過境免簽政策的54個國家的境外遊客，入境中國旅遊訂單較上一季增長28%。

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