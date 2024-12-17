杭州市委書記劉捷料掌浙江 將成大陸首位「70後」省長

大陸浙江省委副書記、杭州市委書記劉捷13日首次以省政府黨組書記身分，出席浙江省委常委擴大會議。因原浙江省委副書記，省政府省長、黨組書記王浩已於10月28日升任浙江省委書記，前述消息預示劉捷將出任浙江省長，成為大陸第三位「70後」省部級官員及首位「70後」省長。

劉捷將晉升省長有跡可循，網路媒體《香港01》報導，劉捷也現身上周召開的中共中央經濟工作會議。按大陸政治慣例，地方官員中只有「各省、自治區、直轄市和計劃單列市、新疆生產建設兵團黨政主要負責同志」才能參加該會議。

目前大陸政壇已有兩名「70後」（指1970年至1979年出生者）省部級官員，分別為1970年9月出生的大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤，和生於1970年11月的共青團中央書記處第一書記阿東，但兩人均非地方省級黨政主要負責人。

地方省級黨政領導的資歷對於中共官員未來仕途至關重要，當代中國領導人多數都曾有地方黨政一把手的經歷。目前七名政治局常委中除王滬寧，其餘六人均曾在地方主政過，有五人擔任過地方省級黨政主要負責人。

公開資料顯示，劉捷生於1970年1月，1988年在北京科技大學冶金系鋼鐵冶金專業學習，1992年畢業後長期在湘潭鋼鐵公司（地方國企）工作，2008年由地方國企轉任政界，擔任湖南省商務廳廳長。

2011年12月，劉捷調到江西省新餘市，並在2013年擔任當地市委書記；2018年調任貴州省常委，2020年任貴州組織部部長；2021年出任杭州市委書記，接替落馬的周江勇，打破近30年來杭州市委書記由浙江本省領導擔任的慣例。2022年劉捷成為中共中央候補委員，2023年以浙江省委副書記的身分兼任杭州市委書記。

新加坡聯合早報報導，在劉捷晉升正部級大員後，另三名「70後」中共省級黨委副書記未來動向也值得關注，分別是：1972年出生的上海市委副書記、政法委書記朱忠明；1971年出生的湖北省委副書記諸葛宇傑；1970年出生的內蒙古自治區黨委副書記、政法委書記時光輝。三人也都是中共中央候補委員。