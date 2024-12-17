中美經濟工作組會議舉行 陸媒：中美經濟溝通渠道暢通

中美經濟工作組第七次會議日前舉行，在當前美國新舊政府交接的過渡期，陸官媒《玉淵譚天》引述專業人士稱，中美經濟領域仍將繼續保持溝通渠道暢通。「在過渡期，有事，仍會聯繫」。

大陸財政部16日發布消息指出，陸財政部副部長廖岷在南非約翰內斯堡出席二十國集團財政和央行副手會期間，與美副財長尚博共同主持召開中美經濟工作組第七次會議。雙方針對宏觀經濟形勢與政策，共同合作幫助低收入國家應對流動性問題、多邊開發銀行治理改革等議題，中方也提及近期美方對中的貿易限制措施。

央視旗下公眾號《玉淵譚天》提示注意幾個關鍵：第一，本次為第七次會議，具有延續性，代表中美對話和溝通機制，一直發揮重要作用。而在大陸中央經濟工作會議剛落幕，中美經濟工作會議就舉行，代表雙方在彼此重大政策節點能及時開展交流。

中方正以提高財政赤字率、適度寬鬆的貨幣政策為主要政策，而美方處於政府換屆的過渡期，未來政策方向仍有不確定性。特別是針對美國聯準會降息度幅度與節奏。

第二，《玉淵譚天》表示，中方也對美方製造不穩定性的行為作出了表態，特別就美近期對華經貿限制措施表達關切。其引述專業人士說法稱，中方再度對美方炒作「產能過剩論」重申立場並作出回應。

第三，《玉淵譚天》指出，會議是在南非二十國集團財政和央行副手會期間舉行的，也就是在多邊會議下進行的雙邊溝通。內容並討論到多邊開發銀行治理改革，意味中美開展溝通與合作，有利於兩國的利益，也符合世界的期待。

伴隨美國當選總統川普上任腳步臨近，中方希望在過渡期間穩定雙方關係，包括大陸國家主席習近平於11月16日在秘魯與美國總統拜登舉行會晤，代表中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標並未改變。