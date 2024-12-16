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香港泛民集體顛覆政權案 累計13人就刑期提訴

中央社／ 香港16日電
香港45名泛民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，上月全部被判刑，明報今天報導，至今已有13人就定罪和刑期提出上訴。示意圖。圖／AI生成
香港45名泛民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，上月全部被判刑，明報今天報導，至今已有13人就定罪和刑期提出上訴。示意圖。圖／AI生成

香港45名泛民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，上月全部被判刑，明報今天報導，至今已有13人就定罪和刑期提出上訴。

最新提出上訴的是立法會前議員梁國雄，連同早前申請上訴的鄒家成、黃碧雲、楊雪盈、余慧明、何桂藍、林卓廷、吳政亨、彭卓棋、陳志全、鄭達鴻、何啟明和譚得志，暫有13人提訴。

在這起案件中，梁國雄被判6年9個月。

在審訊期間，有「長毛」之稱的梁國雄曾向法院提交陳情書，表示即使被囚也「毋怨」，強調人民大於國家，人權高於政權。

泛民45人被控觸犯國安法的顛覆國家政權罪，上月被法庭判刑，其中4人被指是案件的「首要分子」，各被判監6至10年不等；另外41人被列為「積極參加者」，分別判刑4年至7年多不等。

官方香港電台上週報導，律政司向該台表示，沒有就這起案件的刑罰提出覆核申請的計畫。

有本地媒體曾刊文分析，港府不考慮就刑期提出上訴，原因之一是考慮到西方國家高度關注此案，因此不作上訴，以免再度引起西方批評。

在這起俗稱「35+初選」案的審訊中，泛民陣營許多菁英都成為被告，案件由高等法院審理，並借用西九龍裁判法院進行審訊，45人被判罪成，上月19日宣判刑期，被視為主謀的香港大學法律學院前副教授戴耀廷獲刑10年最重，前眾志秘書長黃之鋒被判4年8個月。

「35+初選」計畫由戴耀廷提出。2020年7月11至12日，在泛民組織民主動力的主導下，泛民一連兩天舉行立法會選舉初選，由選民參與投票，目的是選出參加同年9月立法會選舉（後因COVID-19疫情延後一年）的泛民代表，並爭取在立法會選舉取得過半（35以上）議席，以便無差別地否決政府一切財政議案，最終迫使行政長官辭職、政府停擺。

香港國安法規定，任何人組織、策劃、實施或者參與實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為之一的，即屬於顛覆國家政權罪。

國安法 港大 香港

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