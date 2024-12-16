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我對美採購M1A2T戰車抵台 陸外交部喊停止武裝：台灣不存在「國防部」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
國軍向美國採購108輛M1A2T戰車首批38輛，15日運抵台灣。圖/國防部提供
國軍向美國採購108輛M1A2T戰車首批38輛，15日運抵台灣。圖/國防部提供

台灣對美採購的38輛M1A2T坦克在15日抵台。對此大陸外交部發言人林劍16日在例行記者會上表示，中方敦促美方停止武裝台灣，並指出「台灣當局『以武謀獨』、『倚洋謀獨』的圖謀注定不可能得逞。」中方將堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。

林劍在記者會上再度強調，台灣不存在什麼「國防部」。並稱中方堅決反對美台的軍事聯繫和美對台出售武器的立場是一貫的、明確的。

林劍說，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報的規定，停止武裝台灣，停止縱容支持「台獨」勢力「以武謀獨」。

台灣對美軍購108輛M1A2T戰車，首批38輛15日已透過國籍航商貨輪運抵新北市台北港，並於16日零時起由民間重型拖板車區分4批次，經由西濱快速道路轉運至位於新竹湖口的陸軍裝甲兵訓練指揮部。

為接收M1A2，我陸軍先前派出84名種子教官，到美國參加為期350天的接裝訓練。他們已於上月底分批自美國返台。而本次採購的M1A2T防護力將略遜於美軍版本，但也代表車身較輕，機動與油耗表現較佳。

M1A2T 外交部 新北 美中關係 美國 美軍

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