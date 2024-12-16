陸學者沈逸：台灣已將大陸善意消耗殆盡 揍一頓就對

兩岸敵意螺旋正不斷升高。上海復旦大學國際政治系教授沈逸指出，大陸民意對於為台灣民眾過於全面考量的善意已經被消耗完了，台獨「惡意」都是由大陸的「善意」慣出來的！沈逸甚至揚言，對於台灣「揍他一頓就對了，不用想太多」。

在陸生團與雙城論壇爭議引發兩岸新一波緊張情勢之際，沈逸日前一些涉台極端言論近日在大陸網上發酵，並觸動不少大陸網友議論。

沈逸本月4日在觀察者網觀學院直播廳中，以「新時期，我們的『統一』將如何展開」為題與台灣評論員王炳忠開展對話，討論川普二度入主白宮後的台海局勢。

沈逸說，不需要為台灣民眾考慮太多，「因為你不了解他，沒法了解他，並非不知道他在看些什麼，而是沒法有這個思路」。他並引用聲稱是蔡正元早前說過的話表示，大陸只做過半殖民地，無法理解台灣做過殖民地的思路，香港的狀況就跟台灣一樣，有共同點。

沈逸指出，「殖民地的特點是什麼呢？你揍他一頓就對了，不用想太多，因為他只要不想死，自己就會想通。」他並稱，台灣民眾很擅長（見風轉舵），因為不擅長的都死了，已經被淘汰過了。

沈逸進一步表示，在這個意義上，台灣有所謂的「悲情」，若干年後台灣民眾還會懷念這種悲情，這個悲情就是在台灣歷史選擇上跟中國大陸有過最好機會，但被台灣毫不猶豫地自己親自「作掉了」。

他認為，台灣已經把大陸的善意耗散掉了，主要體現在三方面：一、支撐對台善意的力量結構已經不存在；二、大陸民意對台灣極其善意的民意已經消耗完，大陸覺得非常失望，覺得是「熱臉貼冷屁股」，台灣完全在踐踏大陸的善意；三、把台灣能夠做的國際窗口也消耗地差不多。

但沈逸後面也稱，現在大陸官方仍在考慮戰事會造成死傷太多。

另，沈逸稍早在東南衛視《海峽新幹線》節目中也提到，台獨的惡意都是大陸的善意慣出來的，呼籲對於支持和平統一的應給獎勵，破壞者則給予懲罰。他還強調，對於台灣問題，大陸官方手段可以更強烈些。

沈逸在大陸的評價兩極，有人認為沈逸敢言，說出了許多大陸網民的心聲。但也有不少人則認為沈逸為「博眼球」頻發激進言論，對於兩岸關係與國際事務的評論不具參考價值。事實上，沈逸在大陸學界普遍的評價並不高。

不過，沈逸前述這些極端言論近日仍被部分博主轉發，並引發不少大陸網友討論。