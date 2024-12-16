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陸使館提醒 菲律賓發生多起涉中國公民搶劫事件

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中菲關係惡化加上菲律賓不時傳出針對華人的綁架、搶劫事件，恐影響大陸民眾赴菲律賓旅遊的意願。圖為一名馬尼拉著名景區「西班牙古王城」（Intramuros）街頭一名警察。（歐新社）
中菲關係惡化加上菲律賓不時傳出針對華人的綁架、搶劫事件，恐影響大陸民眾赴菲律賓旅遊的意願。圖為一名馬尼拉著名景區「西班牙古王城」（Intramuros）街頭一名警察。（歐新社）

中菲因南海島礁主權爭議關係持續惡化之際，菲律賓近期還傳出多起危及中國公民人身安全的治安事件。中國駐菲律賓大使館微信公眾號15日特別發文提醒在菲中國公民，近期菲律賓部分地區治安狀況不靖，發生多起涉中國公民的持槍搶劫、迷藥搶劫、換匯被騙及盜竊案件，給當事人人身和財產安全造成嚴重損失。

為此，中國駐菲律賓使館再次鄭重提醒在菲中國公民提高自我防範意識。包括避免前往近期案件多發、治安不靖場所，外出盡量結伴而行，減少不必要的夜間外出。

遇陌生人主動接近或搭訕要高度警惕，避免與陌生人聚餐或到酒吧、歌舞廳等敏感場所，不食用陌生人提供的飲料、食品或香煙，就餐時要確保自己的食物、飲品始終處於視線範圍內。

此外，在外行走及住宿時要提高警惕，防範可疑人員。及時將旅遊路線、規劃及自身狀況告知家人，注意留存親屬、使領館等緊急聯繫方式。如遇搶劫等意外，應理智、妥善應對，確保人身安全第一。

大陸使館並提醒中國公民，避免在公共場所「顯財露富」，隨身不要攜帶大量現金或佩戴貴重首飾、手表。在人群密集場所應時刻注意保管好個人物品，提高防盜搶意識。

同時切勿輕信任何「優惠換匯」信息，如需換匯，應通過銀行等正規合法渠道辦理，勿心存僥幸或貪圖便利，否則不僅容易受騙上當，還可能會涉嫌參與洗錢、非法買賣外匯等犯罪活動。

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