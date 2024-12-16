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見法外事顧問 王毅：貿易戰只會雙輸

聯合報／ 記者陳言喬／綜合報導
中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅（右）14日在北京同法國總統外事顧問博納（左）舉行第26次中法戰略對話。（新華社）
中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅（右）14日在北京同法國總統外事顧問博納（左）舉行第26次中法戰略對話。（新華社）

中共中央外辦主任兼外長王毅十四日在北京與到訪的法國總統外事顧問博納舉行中法戰略對話。雙方談及中歐經貿問題，王毅強調，貿易戰只會導致雙輸，反對將經貿問題政治化，希望歐方同中方相向而行，通過持續對話，找到雙方都能接受的解決辦法。博納表示，法方不贊成打貿易戰，支持歐中加強合作，實現互利共贏。

雙方並就烏克蘭危機、伊朗核問題、中東局勢等交換看法。而博納此行也被認為是為法國總統馬克宏明春訪問大陸鋪路。

新華社報導，王毅就中法關係提出四點建議，包含從戰略高度和長遠角度看待彼此，打造雙邊關係更多積極議程；扎實推進務實合作，深挖核能、航空航天等領域合作潛力，開闢人工智慧、新材料、高端裝備等合作新前景；延續中法文化旅遊年積極效應，便利兩國人員往來，深化文化、科研、教育、地方、青年等交流；共同維護多邊主義，堅定支持以聯合國為核心的國際體系，構建平等有序世界多極化，反對分裂對抗，尤要摒棄冷戰思維和零和博弈。

據報導，博納表示，法方將恪守一個中國政策，同中方密切高層往來，辦好高級別經濟財金、人文等機制對話。盼與中方制定富有雄心的目標，拓展經貿投資、人工智慧、核能、航空航天、農食產品、綠色發展等各領域強有力、創新性合作，進一步擴大人文交流。面對動盪不定的國際局勢，法國反對陣營對抗，將堅持獨立自主外交傳統。

雙方表示將共同應對全球挑戰，加強氣候變化、生物多樣性、可持續發展、減貧等合作。

法國 王毅 經貿

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