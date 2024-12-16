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陸翁花蓮搶救 家屬來台探視落空

聯合報／ 記者王思慧陳宥菘／花蓮─台北連線報導

一名七十五歲大陸籍劉姓老翁十月搭乘郵輪行經花蓮外海時，突腦中風送花蓮慈濟醫院治療。劉翁家屬想要來台探望，卻因擔憂（入台）許可證太慢下來，也找不到保證人而無法來台，只好請花蓮縣議員吳建志協助，讓劉翁順利返家。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，人道醫療救援是普世價值，應超越政治。

陸委會昨回應，本案事實是任何人及陸籍家屬從未提出來台申請；陸委會、海基會、移民署自始至終也沒有接獲任何申請。我方針對中國大陸人民來台或在台陸配，遭遇死亡、重大傷病，相關人等陸籍親人如有緊急來台之需，一向秉持人道救助精神，透過海基會提供最快速服務。只要陸籍家屬想來，可在一至三天內來台，絕不會因為沒有保證人就使家屬來不了。

義籍歌詩達郵輪當時從香港開往日本宮古島，於十月十三日晚上七時許，行經花蓮外海約四十五海里處時，劉翁出現腦中風，郵輪緊急向花蓮港務單位求援，因外海救援不易，轉請空勤直升機吊掛，就近送慈濟醫院治療。

家在大陸湖北宜昌市的劉翁家屬得知消息後，向宜昌市台辦求助，宜昌市台辦和湖北省台辦通過多種管道，拜託縣議員吳建志協助處理。

吳建志說，此事請立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚幫忙，除建立家屬與醫院的溝通管道，也協助家屬辦理入台證件。

依照大陸地區人民進入台灣地區許可辦法，大陸人民申請入台，應備入出境許可證申請書、保證人親簽保證書，而保證人必須為申請人的台灣配偶或直系血親，或是有能力保證的台灣三親等內親屬，或有正當職業的台灣公民。

吳建志指出，劉翁家屬想要到台灣探望，但入出境許可證申請書受到政治局勢影響，許可證要等兩、三個月才會核准；也沒有合乎規定的保證人，因此未正式向陸委會提出申請，無法來台。秉持人道救援態度，前天他與慈濟醫院護理師陪同病人前往大陸，花費十小時抵達，家屬滿心感謝接劉翁回家。

吳建志認為，劉翁當時突發疾病不得不在台灣治療，政府應以急件或專案處理，拋開政治因素，讓家屬盡快到台灣探視與接病人返家。

腦中風 花蓮 陸委會

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