陸老翁送花蓮治療 傳家屬想探視無法來台？陸委會、海基會：沒收到申請

一名75歲陸籍劉姓老翁10月搭乘郵輪行經花蓮近海時，突然腦中風送往花蓮慈濟醫院治療，但傳出家屬想來台探視，因找不到保證人，使證件辦不下來，立委傅崐萁也說，人道醫療救援超越政治。對此，陸委會15日晚間再度回應指，陸籍親人如有緊急來台之需，台灣政府一向秉持人道救助精神，本案事實就是任何人以及陸籍家屬從未提出來台申請。

劉姓老翁搭乘的義大利籍歌詩達郵輪當時從香港開往日本宮古島，10月13日晚間，郵輪行經台灣花蓮附近海域時，劉姓老翁出現腦中風，郵輪緊急向花蓮港務單位求援，因外海救援不易，轉請空勤直升機吊掛，就近送慈濟醫院治療。

大陸官媒中新社14日晚間報導指，劉姓老翁家屬接獲相關資訊後，向宜昌市台辦求助。宜昌市台辦和湖北省台辦透過多種管道，請託國民黨籍花蓮縣議員吳建志協助處理此事，包含幫病人家屬辦理入台證件，但報導稱，「然而，種種原因，家屬的赴台證件辦不下來。家屬不能赴台，病人接不回來。」

議員吳建志15日下午受訪也稱，當時家屬在大陸準備赴台，在辦理相關手續中，獲知需要有台灣人或單位擔任保證人，基於此點，大陸家屬未尋到保證人，因此並未正式向陸委會提出申請。立委傅崐萁也說，人道醫療救援是普世價值，超越政治與地理界限。

陸委會15日下午已透過書面表示，在救治期間，家屬並未提出要來台探視的申請案，沒有赴台證辦不下來的狀況。15日晚間再進一步表示，我方針對中國大陸人民來台或在台陸籍配偶，遭遇死亡、重大傷病，渠等陸籍親人如有緊急來台之需，台灣政府一向秉持人飢己飢、人溺己溺的人道救助精神，透過海基會提供最快速、最便捷的服務。「只要陸籍家屬想來，就可以在1至3天內來台，絕不會因為沒有保證人就使家屬來不了」。

陸委會指出，這項工作，兩岸有關單位已經有長年默契，從來不因為台灣政黨輪替或兩岸政治情勢轉變而有影響。「本案事實就是任何人以及陸籍家屬從未提出來台申請；陸委會、海基會、移民署自始至終也沒有接獲任何申請。」

海基會15日晚間也透過書面表示，「本次事件，海基會並未收到相關申請。」海基會指出，針對類似緊急事件，若家屬提出來台探視的需求，海基會會提供協助，協調加快申辦親屬關係公證書，此外，因移民署為核發入台證之主管機關，海基會也將協調移民署盡快核發許可證。