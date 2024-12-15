陸老翁在台治療家屬未能來台 傅崐萁：人道救援超越政治

一名75歲中國籍劉姓老翁10月搭乘郵輪行經花蓮外海時，突腦中風送花蓮慈濟醫院治療，家屬期間雖想赴台探望，卻未能來台。陸委會今指出，家屬並未提出要來台探視申請。花蓮縣議員吳建志表示，由於未找到保證人因此沒能申請。立委傅崐萁則回應，人道醫療救援是普世價值，超越政治與地理界限。

陸委會表示，本案是我主管機關接獲郵輪緊急救援通報後，基於急難救助的精神，將該名大陸人士從郵輪接到花蓮醫治。在救治期間，家屬並未提出要來台探視的申請案，沒有赴台證件辦不下來的情況。

議員吳建志回應，當時家屬在大陸準備赴台，在辦理相關手續中，獲知需要有台灣人或單位擔任保證人，基於此點，大陸家屬未尋到保證人，因此並未正式向陸委會提出申請。轉而委託立院國民黨團總召傅崐萁、自己、花蓮縣政府協調慈濟醫院，最後決定派一名護理師及自己陪同送回大陸武漢，轉當地救護車回宜昌市。

傅崐萁今天表示，花蓮作為國際旅遊城市，常見緊急援救需求，而慈濟醫院和相關單位快速反應與專業能力，展現了花蓮對生命的高度重視。同時，此次救援也印證人道主義的普世價值，能超越政治與地理界限。

傅崐萁指出，人道醫療救援是不分地理界線，不分政治、不分種族，以搶救生命為優先考量，慈濟醫院和有關單位急難援救，展現尊重生命、珍惜生命的人道力量，更是超越政治、種族及地理界線的普世價值。

「救人一命重於泰山」傅崐萁強調，要感謝花蓮慈濟醫院醫療人員的真心付出，透過這次救援，再次向世界展現大愛無私的人道力量，為生命接力、為和平築基，成為國際人道救援的模範。