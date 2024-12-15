習近平《求是》雜誌談黨的自我革命：須刀刃向內 消除負面影響
新華社報導，12月16日出版的《求是》雜誌將發表中共中央總書記習近平談論「深入推進黨的自我革命」的文章，內容指出，面對黨內各種矛盾和問題，「必須以刀刃向內的勇氣，及時消除各種負面影響」。要把握以堅持黨中央集中統一領導為根本保證；以健全全面從嚴治黨體系為有效途徑；以正風肅紀反腐為重要抓手。
根據報導，習近平這篇題為《深入推進黨的自我革命》的文章指出，只有以時代發展的要求審視自己，以強烈的憂患意識警醒自己，以自我革命精神鍛造自己，不斷提高領導能力和執政水平，才能確保黨始終不變性、不變色、不變味，始終成為中國特色社會主義事業的強大領導核心。
文章指出，同時要看到，隨著情勢任務、外在環境變化和黨員隊伍本身變化，黨內不可避免會出現各種矛盾和問題，「必須以刀刃向內的勇氣，及時消除各種負面影響」，確保黨始終充滿蓬勃生機和旺盛活力。
文章指出，不謀私利就有了徹底的自我革命精神，就能謀根本、謀大利，就能堅持真理、修正錯誤，敢於檢視自身、常思己過；不諱疾忌醫、不文過飾非，及時發現和解決自身存在的問題，就能有力回擊一切利益團體、權力團體、特權階級的「圍獵」腐蝕。
文章強調，「深入推動黨的自我革命」，在實踐上需要把握以下問題。第一，以堅持黨中央集中統一領導為根本保證。第二，以引領偉大社會革命為根本目的。第三，以新時代中國特色社會主義思想為根本遵循。第四，以跳出歷史週期率為策略目標。
第五，以解決大黨獨有難題為主攻方向。第六，以健全全面從嚴治黨體系為有效途徑。第七，以鍛造堅強組織、建立過硬隊伍為重要著力點。第八，以正風肅紀反腐為重要抓手。第九，以自我監督和人民監督相結合為強大動力。
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