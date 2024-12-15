陸籍老翁在台治療 議員批政治因素導致家屬無法來台

今年10月有艘郵輪經過花蓮外海，中國籍遊客、75歲劉姓老翁突然腦中風，郵輪向港務單位求助，由空勤直升機吊掛落地，緊急送花蓮慈濟醫院。劉翁家屬想要來台探望，卻因許可證太慢下來，也找不到保證人無法來台，只能請花蓮縣議員吳建志協助，最後劉翁順利康復返陸回家，讓家屬十分感動。

義大利籍歌詩達郵輪當時從香港開往日本宮古島，於10月13日晚上7時許，行經花蓮外海約45海浬處時，劉姓老翁出現腦中風，郵輪緊急向花蓮港務單位求援，因外海救援不易，轉請空勤直升機吊掛，就近送慈濟醫院治療。

住在中國大陸湖北宜昌市的劉翁家屬得知消息後，向宜昌市台灣工作辦公室求助，宜昌市台辦和湖北省台辦通過多種管道，拜託縣議員吳建志協助處理此事。吳建志說，秉持人道救援的精神，請國民黨立法院黨團總召傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚幫忙，除建立家屬與醫院的溝通管道，也協助家屬辦理入台證件。

依照「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」，大陸人民申請進入台灣，應備入出境許可證申請書、保證人親簽的保證書，其中保證人必須為申請人的台灣配偶或直系血親，或是有能力保證的台灣三親等內親屬，或有正當職業的台灣公民，其每年保證不得超過5人。

吳建志指出，劉翁家屬想要到台灣探望，但入出境許可證申請書受到政治局勢影響，許可證要等2、3個月才會核准；也沒有合乎規定的保證人，家屬無法來台。他說，秉持人道救援、好人做到底的態度，決定昨天與慈濟醫院護理師陪同病人前往大陸，家屬滿心感謝接劉翁回家。

吳建志表示，陸委會一定第一時間就知道此事，卻都沒有看到派人關心，懷疑是兩岸不和諧的緣故，他認為，劉翁當時突發疾病不得不在台灣治療，政府應該要急件或專案處理，拋開政治因素，讓家屬盡快到台灣探視與接病人返家，兩岸必須要有交流、取得互信，才能化解彼此間的誤會。